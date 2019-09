Vrata so ob zaprtju leta 2005 obnovili. Foto: EPA

Sirotišnico in mladinski dom v predmestju Liverpoola je od leta 1936 do 2005 upravljala britanska nevladna humanitarna organizacija Salvation army. Zgradbo in okoliški park so zdaj preuredili v muzej, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali razstavo osebnih predmetov glasbene skupine.

Posest Jagodna polja oziroma Strawberry field je zaslovela leta 1967 zaradi istoimenske pesmi Lennonove skupine The Beatles, v kateri se pevec spominja mladostne sreče in brezskrbnosti ob igranju na posestvu. Lennon je v svojem otroštvu pogosto plezal čez ograjo sirotišnice in se igral z njenimi stanovalci, kar je po pričevanju njegove tete, pri kateri je odraščal, pošteno jezilo zaposlene v sirotišnici.

Vrata in okolico posestva vsako leto obišče 60 tisoč turistov, ki želijo videti kultna rdeča vrata parka, ki je navdihnil eno izmed največjih uspešnic. Območje Jagodnih polj so zdaj uredili in obnovili, stavbo sirotišnice pa preuredili v muzej. Pevčeva sestra Julija je nad idejo navdušena in prepričana, da bi tudi John pozdravil obnovo svojega otroškega zatočišča. “Vsak izmed nas ima svoj poseben otroški kraj varnosti, kamor se zateče v stiski.”