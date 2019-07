Foto: EPA

Ob vrhuncu delnega Luninega mrka je dobrih 65 odstotkov Luninega premera zašlo v Zemljino senco, mrk pa se bo končal ob 1. uri zjutraj, so zapisali v astronomskem društvu Orion. Luna je sicer danes pri nas vzšla ob 20.39 in je v Zemljino senco začela prehajati ob 20.42.

Letošnji delni Lunin mrk bo sicer najlepše viden na območju Afrike, nad osrednjo in zahodno Azijo in v večjem delu Evrope.

Meteorološka napoved sicer za danes ponoči napoveduje večinoma jasno vreme, so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje.

Pojav Luninega mrka je sicer vezan na značilno medsebojno lego Sonca, Lune in Zemlje, pri čemer se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno in se zato Luna znajde v Zemljini senci. Lunino fazo, pri kateri se to lahko zgodi, imenujemo ščip ali polna Luna. Na naslednji popoln mrk pa bo treba počakati do 16. maja 2022.