Cori je končno segla v roko svoji vzornici, ki je do zdaj v Wimbledonu osvojila pet naslovov, dva celo, preden se je Gauffova rodila. Foto: AP

Morda je videti neverjetno, a poznavalcev uspeh 15-letne Cori “Coco” Gauff ni presenetil – kot piše New York Times, ima dekle popolno mešanico moči, atletskosti, sposobnosti obvladovanja igrišča in tekmovalne žilice.

Starši jo seveda spremljajo na tekmah: oče Corey, ki je tudi njen trener, in mama Candi. Foto: Reuters

Čeprav je bila ponedeljkova tekma zanjo prva tekma na grand slamih (dobila jo je s 6-4 in 6-4), pa je do zdaj pozornost serijsko vzbujala že v kategoriji deklet – leta 2017 se je tako kot najmlajša tenisačica prebila do finala mladinskega odprtega prvenstva ZDA (na koncu je zmagala Amanda Anisimova, še ena ameriška najstniška teniška zvezda, ki je junija opozorila nase, ko se je uvrstila v polfinale Odprtega prvenstva Francije), maja lani je sodelovala (in zmagala) na svojem prvem profesionalnem prvenstvu v organizaciji mednarodne teniške zveze na Floridi, junija lani pa je postala najmlajša zmagovalka mladinskega Rolanda Garrosa.

Za njenega oboževalca se razglaša tudi Federer

Oktobra lani je nato podpisala svoji prvi dve večji sponzorski pogodbi – z New Balanceom in Barillo, katere obraz je tudi njen velik oboževalec, 37-letni Roger Federer. Nato pa je prišel še zadnji uspeh: uspelo se ji je kvalificirati v redni del Wimbledona, kar pri njenih letih do zdaj ni uspelo še nikomur. Uspeh bi lahko primerjali le s tistim, s katerim se lahko pohvali še ena ameriška čudežna deklica Jennifer Capriati, ki se je pri manj kot 15 letih prebila do polfinala Roland Garrosa. In za povrh se je v zgodovino zapisala še kot najmlajša ženska, ki je tekmo v Wimbledonu dobila.

"Če bi šla v to tekmo z odnosom 'no, da vidimo, koliko iger lahko dobim proti njej', potem zagotovo ne bi zmagala. Moj cilj je bil, da odigram najboljše. Moje sanje so bile, da zmagam. In to se je zgodilo." Foto: Reuters

K tenisu sta jo spodbudili sestri Williams

Uspeh mlade tenisačice seveda ni naključje, saj prihaja iz družine športnikov: njen oče Corey je bil član košarkarske ekipe univerze Georgia State, mama Candi je bila v atletski ekipi univerze Florida State, kjer je bila specialistka za tek na ovire. Športna pot 14. marca 2004 rojene športnice bi lahko zavila tudi kam drugam, ob tem piše NY Times, če ne bi bilo ravno ... Venus in Serene Williams.

Omenjeni teniški igralki sta namreč prav v tistih letih serijsko zmagovali (mimogrede, Venus je zmage na grand slamih dosegala, preden se je Cori sploh rodila) in dekletce navdušili tako s tem, da sta kot temnopolti orali ledino v pretežno belskem športu, kot seveda s samimi uspehi.

"Pa še krila so ji bila všeč," ob tem v smehu pojasni Corijin oče, pri čemer pa pravi, da je že kmalu pokazala izjemno moč pri udarjanju žogice, hitrost in eksplozivnost pri teku ...

Športu se je popolnoma predala

In ko se je Cori odločila za tenis, se mu je povsem predala, se zdaj spominjata njena starša. Neskončno je oboževala Venus in Sereno in ničesar na svetu si ni želela bolj, kot da bi ju spoznala. Do zdaj je bil edini stik med Venus in Cori februarja lani, ko sta bili članici ameriške reprezentance v pokalu Fed, piše NY Times.

In končno sta se srečali – na londonski "sveti travi". Cori se je na Wimbledon prebila s posebnim povabilom, nato brez večjih težav dobila vse tri kvalifikacijske tekme, nato pa ji je žreb naklonil prav njeno vzornico. "Seveda sem dobila svojo sanjsko nasprotnico," je navdušena razlaga po tekmi.

Solze sreče ob senzacionalni zmagi. Foto: Reuters

"Venus, hvala za vse"

"Na igrišču nisem razmišljala, da igram proti Venus. Samo igrala sem. Ne glede na to, proti komu igram, vedno hočem zmagati. In o tem sem ves čas razmišljala, nisem razmišljala, kdo je na drugi strani mreže," je po senzacionalni zmagi razlagala navdušeni in radovedni sedmi sili.

Po zmagi je svoji vzornici čestitala in se ji zahvalila: "Rekla sem ji hvala za vse, kar je storila za ta šport. Ona je navdih mnogo ljudem. Zato sem se ji zahvalila. Do zdaj sem jo sicer že srečala, a si nisem upala nič reči. Tokrat pa sem pomislila: Zdaj ali nikoli."

"Moj cilj je bil, da odigram najboljše."

"Če bi šla v to tekmo z odnosom 'no, da vidimo, koliko iger lahko dobim proti njej', potem zagotovo ne bi zmagala. Moj cilj je bil, da odigram najboljše. Moje sanje so bile, da zmagam. In to se je zgodilo. Mislim, da se ljudje glede tega preveč omejujejo," pa je njeno stališče do vpliva "možganov" na športne uspehe.