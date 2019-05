Serija knjig o Harryju Potterju je navdušila na milijone bralcev po vsem svetu, ki še danes zvesto spremljajo novosti v povezavi s fantazijskim svetom čarovnikov. Foto: Reuterts

Serija z naslovom Harry Potter: A Journey Through ... bo prirejena po zvočni knjigi Harry Potter: A History of Magic in se bo navezovala na istoimensko razstavo. Oboževalce Harryja Potterja zapis na spletni strani vabi, naj se pripravijo na potovanje globoko v svet čarovnije J. K. Rowling.

Ob raziskovanju zgodovine in folklore čarovništva bodo e-knjige vsebovale tudi različne opombe, rokopise in očarljive skice, ki so bile vključene v knjigo, ki je izšla ob razstavi Harry Potter: A History of Magic, je poročal britanski BBC.

Prvi dve elektronski izdaji bosta objavljeni 27. junija in bosta raziskovali obrambo proti črnim silam kot tudi čarobne napoje in zeliščarstvo. Tretja in četrta knjiga bosta izšli kmalu za tem, bralcem pa bosta približali vedeževanje in astronomijo ter skrb za čarobna bitja. Vse knjige je ilustriral Rohan Daniel Eason, prva izdaja serije pa bo na voljo v angleščini, francoščini, italijanščini in nemščini.

Idejo za serijo knjig o Harryju Potterju je J. K. Rowling dobila leta 1990. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je avtorica po številnih zavrnitvah končno našla založnika. Zadnji – sedmi roman o Harryju Potterju je izšel leta 2007, po seriji pa so nastali tudi filmi. Romani o dečku čarovniku so bili po podatkih iz februarja 2018 po vsem svetu prodani v več kot 500 milijonih izvodov.