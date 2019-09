Slovenski navijači že osvajajo ulice pariza. Foto: MMC RTV SLO/Tina Hacler

Avtobusi navijačev, ki smo se jim pridružili tudi na MMC-ju, so se na pot odpravili že včeraj popoldne, da bi dobro izkoristili obisk slovite francoske prestolnice. Po podatkih večjih turističnih agencij se je za zdaj na pot odpravilo že vsaj 15 avtobusov, do nedelje pa jih bo v Pariz verjetno prispelo še nekaj več.

Že pred zmago odbojkarjev v polfinalu nad favorizirano Poljsko so v potovalnih agencijah zaznali povečano povpraševanje po potovanjih v francosko prestolnico. Od četrtka zvečer pa so telefonske linije turističnih agencij zaradi zgodovinskega uspeha reprezentance neprestano zasedene. Prav vsi navijači s katerimi smo se pogovarali v Parizu so nam povedali, da so se za pot odločili prav zaradi odličnega navijaškega vzdušja v Stočicah.

"Pri nas že od četrtka vlada izredno stanje," so za MMC dejali pri Palmi, ki je uradna potovalna agencija Odbojkarske zveze Slovenije. Ponujajo tri aranžmaje: letalo-letalo, avtobus-avtobus in letalo-avtobus. Pravijo, da je zanimanje za te oblike potovanja enakomerno razdeljeno, ne prednjači nobeno posebno prevozno sredstvo. Cene za različne oblike potovanja se gibljejo med 200 in 700 evri, odvisno predvsem od oblike prevoza in nastanitve.

Številni pa so se na pot seveda odpravili tudi v lastni režiji brez pomoči agencij. Letalske vozovnice z nam najbližjih mednarodnih letališč so tako rekoč razprodane, cene zanje pa so lahko tudi do petkrat višje kot običajno. Mogoč je tudi polet iz Ljubljane v belgijsko mesto Charleroi, od koder je do Pariza tri ure vožnje, predlaga spletna stran Po svetu. Od tam lahko najamemo avtomobil ali pa se do Pariza odpeljemo z vlakom oziroma avtobusom.

Bomo presegli Eurobasket?

Glede na to, da pot do Pariza z avtomobilom traja slabih petnajst ur, pa je težko napovedati, koliko Slovencev se bo odpravilo na pot kar z osebnim vozilom. "Pred finalom Eurobasketa smo računali, da bo v Turčijo prišlo okoli 4.000, morda 5.000 Slovencev. Odziv pa je bil presenetljivo višji; mediji ste poročali, da je bilo v dvorani Sinana Erdema 7.000 Slovencev. Če upoštevamo, da je Pariz precej bližje in da do tam tako rekoč ni državnih mej, lahko pričakujemo na finalu tudi več kot 4.000 slovenskih grl," je dejal Jure Uranjek, strokovnjak za športni turizem.

Poleg javnega prevoza se polnijo mesta tudi na spletnih straneh za deljenje prostora v avtu. Na prevoz.si je bilo danes na voljo kar nekaj mest, ki pa se tudi hitro polnijo. Mesta so ob različnih urah na voljo za od 50 do 200 evrov.

Po podatkih novinarke MMC-ja Tine Hacler vstopnice za finale zaradi nepričakovanega izpada domačih odbojkarjev še niso popolnoma razprodane, kar je dobra novica za vse slovenske navijače. Kljub temu lahko pričakujemo, da vsi navijači ne bodo našli mesta v dvorani, zato so po mestu organizirali več navijaških območij z velikimi zasloni, na katerih bodo lahko spremljali zgodovinski nastop slovenskih odbojkarjev.