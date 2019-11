Recept Johna Hendersona za dolg zakon? "Bodite ljubeči do svoje žene." (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Zakonca Henderson, John ima 106 let, Charlotte pa leto manj, bosta imela poleg novega rekorda v najbolj znani knjigi rekordov kmalu nov razlog za slavje. 15. decembra bosta namreč proslavila 80 let, odkar sta svojo ljubezen okronala z izmenjavo poročnih zaobljub.

Dvojica se je spoznala na teksaški univerzi leta 1934 – ona se je izučila za učiteljico, on pa je bil član ekipe ameriškega nogometa. Poročila sta se pet let pozneje.

Ravno univerza pa je zaznamovala njuno življenje pred desetimi leti, ko sta se odločila za selitev v Longhorn Village, skupnost starejših, ki je povezana s klubom alumnov Univerze v Teksasu.

Oba sta še vedno vitalna, John kljub visoki starosti vsak dan "športa".

Kakšen pa je recept za dolgo življenje in srečen zakon? "Živite zmerno in bodite ljubeči do svoje žene," je za CNN povedal John.

John ima v svojih rokah še en rekord – je najstarejši še živeči član nogometne ekipe Univerze v Teksasu. Tako zadnjih 84 let vsaj enkrat na sezono obišče tekmo Texas Longhornsov.