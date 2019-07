16-letni Kyle Giersdorf se je veselil zmage, ki mu je prinesla rekordni znesek v zgodovini tekmovanj v računalniških igrah. Foto: Reuters

Kyle Giersdorf je bil eden od stotih igralcev, ki se se potegovali za zmago na največjem turnirju v priljubljeni videoigri Fortnite. O izjemni popularnosti igre priča tudi nagradni sklad, ki je znašal kar 27 milijonov evrov. 16-letni zmagovalec je v žep pospravil najvišjo nagrado v zgodovini tekmovanj v računalniških igrah. Nagrada v višini treh milijonov dolarjev (2,7 milijona evrov) se lahko kosa tudi z izplačili, ki jih dobijo zmagovalci na tradicionalnih športnih dogodkih. Zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA, ki bo prihodnji mesec potekalo tudi na stadionu Arthur Ashe, ki je gostil mednarodno prvenstvo v Fortniteu, bo na primer prejel le 762 tisoč evrov več, kot je zaslužil 16-letni Giersdorf.

Prvenstvo je potekalo na razprodanem teniškem stadionu v New Yorku, kjer bo prihodnji mesec potekalo tudi odprto prvenstvo ZDA. Foto: Reuters

Giersdorf, ki je v svetu Fortnitea znan pod psevdonimom Bugha, je v finalu prvenstva posameznikov dosegel 59 točk, kar je kar 26 več, kot njegov zasledovalec Harrison Chang (psalm), ki je osvojil denarno nagrado v višini 1,6 milijona evrov. Med stotimi igralci, se jim uspelo uvrstiti na veliki turnir je bil tudi Slovenec Blaž Lešnik, ki je zasedel odlično 30. mesto in zaslužil 45 tisoč evrov. Za igranje na turnirju v New Yorku, se je preko spleta sicer potegovalo kar 40 milijonov igralcev iz vsega sveta.

Do osem ur igranja dnevno

"Besede ne morejo opisati mojih občutij. Tako vesel sem," je Giersdorf povedal po zmagi na velikem dogodku. "Vse, kar sem vložil, vsi napori, vse se je poplačalo. To je noro," je dejal najstnik, ki je na prvenstvu skupno odigral šest tekem. Kyle sicer prihaja iz zvezne države Pensilvanija, Fortnite pa je začel igrati pred dvema letoma. "Začel sem igrati s svojimi prijatelji in bilo je zelo zabavno," je povedal Kyle, ki igro zdaj igra profesionalno, na dan pa ji posveti od šest do osem ur. Pred začetkom igranja se pogovori s svojimi igralskimi kolegi, s katerimi se dogovorijo za dnevni načrt - na katere vidike igranja se bodo osredotočili, kaj bodo skušali izboljšati -, poleg igranja pa si skupaj ogledujejo in analizirajo tudi videoposnetke drugih igralcev.

Za uvrstitev na veliki mednarodni turnir se je potegovalo 40 milijonov igralcev. Foto: Reuters

Kyle ob igranju Fortnitea obiskuje tudi srednjo šolo. "Med šolskim letom je nekoliko težje, včasih moram nekoliko zmanjšati igranje, ampak skušam ostati konsistenten," je usklajevanje igre in šole komentiral Kyle, ki je že napovedal, da se bo za zmago na velikem turnirju potegoval tudi prihodnje leto.

Videoigra Fortnite, ki jo je leta 2017 izdalo podjetje Epic Games, je v lanskem letu ustvarila več kot 2 milijardi evrov prihodkov. Gre za tretjeosebno igro, ki združuje bojevanje, raziskovanje in grajenje virtualnega sveta. Skupno ima igra registriranih skoraj 250 milijonov uporabnikov. Skupaj s Fortnitom vse večje dobičke kujejo tudi druge računalniške igre - industrija videoiger bo v letu 2019 po ocenah analitičnega podjetja Newzoo ustvarila 136 milijard evrov prihodkov, kar je 9,6 odstotka več kot v letu 2018.