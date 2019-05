Utrinek iz revne soseske Yaounde: najstniki, ki igrajo nogomet, med njimi pa izstopa 17-letna Gaelle Asheri. Foto: Reuters

Pri 13 letih se je med opazovanjem bratancev pri igranju nogometa navdušila nad športom. Kljub nasprotovanju tamkajšnje družbe, se je borila in se začela poditi za žogo tudi sama - od prvega trenutka, ko je vzela žogo v svoje roke, in jo brcnila, se ni obrnila več nazaj ... Sledila je svojim sanjam in uspelo ji je - danes je ena izmed 70 deklet, ki obiskujejo prvo nogometno akademijo v Kamerunu, namenjeno izključno dekletom.

Dekleta po šoli hitijo na trening. Foto: Reuters

"Včasih sem trenirala s fanti, in z njimi nisem mogla početi vseh vaj, samo zato, ker sem dekle," je opisala svoje nogometne začetke Gaëlle, v katerih se je spoprijemala s številnimi predsodki, češ da je prekrhka za "moško igro". A ko je prišla v akademijo, se ji je odprl čisto novi svet, v katerem seveda ne manjkajo niti naporni treningi, s čimer je družini in okolici dokazala, da tudi dekleta zmorejo naporno trenirati in igrati nogomet.

V akademiji RFA, ki so jo odprli januarja, želijo spodbuditi dekleta k igranju nogometa v državi, kjer nogomet še vedno dojemajo kot šport primeren le za fante.

Ena izmed glavnih pobudnic za odprtje akademije je kamerunska nogometna zvezdnica Gaëlle Enganamouit, ki se je na vse pretege zavzemala za to, da ženske dobijo svoj prostor, kjer bi lahko razvijale svoje nogometne veščine.

Foto: Reuters

Večina izmed deklet prihaja iz revnih sredin, in si tako ne bi mogle niti privoščiti nogometnih copatov, če ne bi obiskovale akademije, je povedal njihov trener Eteme Biolo. "Tukaj pa dobijo vse: trenerje, drese, celotno opremo, fizioterapevta in nasvete za naprej." Dodal je: "Prva stvar, ki jo želimo doseči, je da treniramo mlada dekleta in da Kamerunu damo bazo nogometašic, ki bodo lahko nadomestile Gaëlle Eganamouit v reprezentanci." A ne le v članski reprezentanci, želijo popolniti vse selekcije.

Globalni interes za ženski nogomet narašča, pri svetovni nogometni zvezi pa upajo, da bo k priljubljenosti in razširjenosti nogometa med ženskami pripomoglo tudi svetovno nogometno prvenstvo v Franciji, ki se začne junija. Tam bo nastopila tudi kamerunska reprezentanca, le ena izmed treh afriških držav, ki se bodo borile za čimboljši rezultat.

Bojkot SP-ja zaradi neenakosti spolov

A kot kaže, tudi v razvitejših državah bijejo boj zaradi neenakosti spolov, ko gre za nogomet. Norveška nogometna zvezdnica Ada Hegerberg, leta 2018 dobitnica zlate žoge za najboljšo nogometašico na svetu, vztraja pri svoji odločitvi, da se zaradi neenakopravnega položaja v primerjavi z moškimi kolegi ne bo udeležila letošnjega SP-ja. Kot pravi športnica, je nogomet že več let najbolj priljubljen šport na Norveškem za fante in punce: "A dekleta nimajo enakih možnosti. Nehali smo govoriti o razvoju in druge države so nas prehitele."