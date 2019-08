Na razstavi z naslovom Made in Suffolk so na ogled fotografije, predmeti in dokumenti. Med drugim je razstavljeno pismo iz glasbene akademije, iz katere se je zaradi posvečanja glasbeni karieri izpisal.

Eden najbogatejših britanskih mladih glasbenikov, ki je samo s skladbo Shape of You zaslužil 175 milijonov evrov, je glasbeno pot začel v svojem kraju z nastopi pred 30 ljudmi. Po 14 letih se lahko pohvali z dvoletno mednarodno turnejo in koncerti, ki jih je obiskalo skoraj devet milijonov oboževalcev, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Na razstavi, ki med drugim razkriva Sheeranovo odločenost, da se bo uveljavil v glasbenem poslu, kot tudi izjemno podporo njegovih staršev, je med drugim na ogled kratek film, ki spremlja življenjsko pot rdečelasega mladeniča z okroglim obrazom in stalnim nasmeškom na ustih.

Postavitev predstavlja glasbenikovo zvezdniško plat prek fotografij Marka Surridgea kot tudi zasebno življenje štirikratnega dobitnika grammyja, ki je zaslovel že s prvim albumom + leta 2011 in uspešnicami, kot so Don't, Thinking Out Loud in Castle On The Hill, v kateri je izrazil svojo ljubezen do rojstnega kraja.

Razstavljenih je tudi nekaj Sheeranovih risb, vključno z avtoportretom. Na ogled pa so tudi njegovi portreti, ki jih je ustvaril priznani slikar Colin Davidson, ki je med drugim portretiral kraljico Elizabeto II. Razstavljene so še glasbenikovi kitari in lutka iz videa Sing.

Razstava, ki je na ogled brezplačno, bo odprta do pomladi 2020, še piše AFP.