Kepanja ob pomanjkanju snega pri nas letos še ni bilo veliko. Foto: BoBo

Oblasti v mestu Wasau se pripravljajo na spremembo zakona iz leta 1962, po katerem je kepanje kaznivo dejanje. Predsednica mestnega sveta Lisa Rasmussen je napovedala, da bodo zakonodajo ustrezno prilagodili prihodnje leto.

Rasmussenova je poudarila, da je morda že čas za spremembo, ker se vsi, ki slišijo za prepoved, norčujejo iz njih. Mestni odlok iz leta 1962 prepoveduje metanje predmetov, pri čemer ne razlikuje med kamni in snežnimi kepami.

Policija v Wasauu sicer praviloma ne izreka kazni zaradi kepanja. Šef policije in župan mesta s 40.000 prebivalci sta celo nastopila v video posnetku, v katerem se kepata in razlagata otrokom in odraslim, da gre za zabavo, zaradi katere ne bo šel nihče v zapor.

V zadnjih 15 letih so zaradi prepovedi izrekli deset kazni, od tega dvakrat za metanje snežnih kep v avtomobile. Sicer pa je šlo za kamenje ali metanje vreč s peskom s strehe.