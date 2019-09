Nikoli več sami: kitajska družba ponuja kloniranje ljubljenčkov

Živali, ki vas nikoli ne zapustijo

Peking - MMC RTV SLO, STA

Kloniranje lastnikom omogoča, da se jim od ljubljene živali ne bo nikoli treba ločiti. Foto: EPA

Kitajski znanstveniki so poskrbeli, da se lastnikom ne bo nikoli zares treba posloviti od svojih ljubljenčkov - iz družbe Sinogene, ki ima sedež v Pekingu, so namreč sporočili, da so klonirali mačko.