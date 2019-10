Britanski naravoslovni muzej namreč vsako leto prireja fotonatečaj za najboljšo fotografijo, posneto v divjini oziroma v naravi. Letos so prejeli več kot 48.000 prijav iz 100 različnih držav, so zapisali na svoji spletni strani in dodali, da jih je tokrat daleč najbolj prevzela fotografija Jongčinga Baa, ki je ujel popoln trenutek, ko je lisica v iskanju hrane zase in za svoje tri mladiče planila na nič hudega svizca. Kaj se je s svizcem zgodilo malo pozneje, pa si lahko predstavljate sami ...

Člani žirije so ob tem poudarili, da gre za prav poseben dosežek, saj tibetanska lisica živi visoko v gorah, na do 5.300 metrov nadmorske višine, kjer jo ljudje le redko opazujejo, podobno to velja tudi za tibetanskega svizca. "Podobe s planote Činghaj-Tibet so že tako redke, ampak da ujameš tako pomembno interakcijo med lisico in svizcem –dvema vrstama, ki sta ključni za ekologijo visokih travnatih planot – je pa res nekaj neverjetnega," je po razglasitvi pojasnila predsednica komisije Roz Kidman Cox.

"Fotografsko je to preprosto popoln trenutek. Ekspresivna intenziteta njune drže te začara in ta energija, ki jo vidimo v dvignjenih tačkah, ohranja popolno ravnotežje med protagonistoma," je še dodala.

Jongčing Bao na planoti živi že od rojstva in jo odlično pozna, saj je direktor (in uradni fotograf) kitajskega združenja gorskih naravnih rezervatov.

Nagrado za mladega fotografa leta je dobil 14-letni Cruz Erdmann za fotografijo ovalnega lignja, ki jo je posnel med nočnim potopom ob obali severnega Sulavezija.