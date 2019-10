Losangeleška policija je na svojem profilu na Twitterju 27. septembra objavila posnetek plavolase ženske, ki v eni roki potiska voziček, na katerem ima vse svoje premoženje, v drugi pa drži kup vreč. Ko je ženska čakala na prihod podzemnega vlaka, je čudovito prepevala. Policija je ob posnetku zapisala: "V Los Angelesu živijo štirje milijoni ljudi. To je štiri milijone glasov ... Včasih se je treba le ustaviti in prisluhniti, da zaslišiš nekaj čudovitega."

Ameriški mediji so v hipu začeli iskalno akcijo, da bi odkrili identiteto pojoče brezdomke in razkrili njeno življenjsko zgodbo. Bili so uspešni – ugotovili so, da žametni glas pripada 52-letni Rusinji Emiliji Zamourka, ki se je v ZDA preselila pred dvema desetletjema, kjer je dolgo poučevala violino in klavir. Ko je zbolela, si ni mogla več privoščiti plačila zdravstvene oskrbe, zato je pristala na cesti. "Mnogim sem se smilila, a nikomur nisem želela biti v breme," je dejala medijem.

Preživljala se je z igranjem violine na mestnih ulicah, a instrument, vreden 10.000 evrov, so ji pred tremi leti ukradli. "Ta violina mi je pomenila vse," je dejala.

Pesem, pogodba, nastopi, denar

A življenje je polno nepričakovanih obratov – tudi za Emily, ki se ji bo očitno po zaslugi enega tvita življenje znova obrnilo na glavo. Oglasil se je namreč glasbeni producent Joel Diamond, ki je bil v preteklosti že nominiran za grammyja, in Zamourki ponudil, da ji odstopi skladbo, v kateri so združene prvine popa in opere, poroča Fox News. Skladba ima naslov Paradise, "sopranu s podzemne" pa je ponudil tudi pogodbo, s katero bi postala varovanka ugledne založbe Silver Blue Records.

Poleg tega sta se na platformi za množično financiranje GoFundMe pojavili dve pobudi za zbiranje pomoči za Rusinjo - s prvo so zbrali 50.000 evrov, z drugo pa 30.000, dobila pa je tudi nekaj ponudb za nastope.