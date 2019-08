Člani fitnesa ne zagovarjajo, da lastnik verige podpira ameriškega predsednika in njegovo kampanjo. Foto: Reuters

Lastnik verige, v kateri mesečna članarina za fitnes znaša 300 dolarjev, je Stephen Ross, sicer tudi lastnik poklicnega nogometnega kluba Miami Dolphins, denar za oboje je pridelal s svojim nepremičninskim podjetjem The Related Cos, zdaj pa namerava gostiti zbiranje denarja za Trumpovo predsedniško kampanjo v svoji obmorski graščini na Long Islandu.

Trumpovi nasprotniki, ki zahajajo v fitnes center, so njegovo podporo ameriškemu predsedniku zaznali in sprožili spletno kampanjo proti klubu in njegovemu lastniku. Poudarjajo, da je Trumpova vlada sovražna do istospolno usmerjenih, predsednika pa so označili za rasista in zato nikakor nočejo, da bi njihov denar posredno financiral Trumpovo predsedniško kampanjo.

"Ravnokar sem odjavil svoje članstvo. Če res ne moreš zamenjati ene luksuzne telovadnice z drugo, potem te je lahko res sram," je drugim članom Equinoxa naznanil komik Bill Eichner, ki je v animiranem filmu Levji kralj svoj glas posodil Timonu. Svoje neodobravanje je med drugim izrazila tudi Chrissy Teigen.

Veriga fitnes centrov se je na obtožbe odzvala z besedami, da z Rossovo podporo Trumpu nima nič, ker verjame v strpnost in enakopravnost. Ross naj bi bil le pasivni vlagatelj, ki ni vpleten v samo vodenje podjetja.

Članom, ki bojkotirajo, so nekateri drugi fitnes centri že odprli vrata in jim ponudili brezplačno treniranje.