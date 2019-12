Foto: Pixabay

Letos naj bi tako naši zahodni sosedje s tovrstnim "recikliranjem" daril privarčevali okoli 3,3 milijarde evrov, takšna praksa pa je v zadnjih letih vse pogostejša.

Raziskava zadružne zveze Confcooperative ugotavlja, da bo skupni obseg prihrankov s takšno prakso v letošnjem božično-novoletnem obdobju za okoli pol milijarde evrov višji kot lani, tistih, ki darila "reciklirajo", pa je vsako leto več.

Letos naj bi bilo 23 milijonov Italijanov, torej nekaj več kot tretjina vseh, pripravljenih prejeta praznična darila na neki način spet spraviti v obtok. Število je za dva milijona višje kot lani, kar potrjuje, da se ta navada v zadnjih letih krepi. "Italijani se spreminjajo v serijske 'reciklatorje' daril," ugotavljajo avtorji analize.

Foto: Pixabay

Obstajajo sicer tri glavne oblike "reciklaže". Najpogostejša je ta, da ljudje prejeta darila podarijo nekomu drugemu in jim jih tako ni treba kupiti. Tako pogosto ravna ali je pripravljenih ravnati polovica vseh vprašanih v raziskavi, pri čemer je med njimi 55 odstotkov moških in 45 odstotkov žensk.

Mlajši za spletno prodajo daril

Druga oblika je, da ljudje darila vrnejo v trgovine in v zameno dobijo bone ali kakšno drugo ugodnost. Kaj takega je storilo ali je pripravljeno storiti okoli 30 odstotkov sodelujočih v raziskavi, spet pa so temu nekoliko bolj naklonjeni moški (52 odstotkov) kot ženske (48 odstotkov).

Tretji način "reciklaže" je prodaja daril prek spletnih platform. K temu se zateka okoli 20 odstotkov vprašanih, med mlajšimi od 30 let pa jih kaj takega serijsko počne celo 90 odstotkov. Delež moških je tukaj skoraj dvotretjinski.

Italijani v največji meri "reciklirajo" živila, kot so buteljke vin in penin ter razne sladkarije na čelu s tradicionalnim panettonejem. Med ponovno uporabljenimi darili je takih izdelkov 45 odstotkov. S 30 odstotki sledijo oblačila, obutev in kozmetika, na tretjem mestu pa so s 25 odstotki knjige.

Italijani na ta način privarčevana ali pridobljena sredstva namenijo za povečanje prihrankov ali nakupe zase. V te namene v vse večji meri tako porabijo tudi božičnice oz. nagrade ob koncu leta.

In kaj so razlogi za takšno početje? Kot navaja Ansa, so to lahko poleg težkih gmotnih razmer in negotovosti glede prihodnosti tudi zaskrbljenost zaradi negativnih učinkov pretirane potrošnje ali pa preprosto sebičnost.