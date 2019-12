Kljub temu, da je navduševal že lani, je Luka Dončić v iskalniku Google dosegel največji porast iskanj. Foto: AP

Največji spletni iskalnik je za vsako državo posebej objavil seznam dogodkov, oseb, glasbenikov, filmov, zabavnih televizijskih vsebin in najbolj priljubljenih iskanj na splošno, ki smo jih iskali na domeni google.si.

Nekateri seznami so pričakovani, ob drugih smo zastrigli z ušesmi. Pojasnili bi jih lahko s tem, da je Google lestvice naredil na podlagi iskalnih pojmov, ki so letos v primerjavi z lanskim letom dosegli največji skok.

Med najbolj priljubljenimi iskanji na splošno smo v Sloveniji največkrat iskali naslednjih deset pojmov: Luka Dončić, padec berlinskega zidu, Pesem Evrovizije, Ema, Evropske volitve, pust, Dirka po Italiji, Dirka po Španiji, požar v Notre-Dame in Wanda Rutkiewicz.

Ema in Pesem Evrovizije vsako leto burita duhove Slovencev. Foto: AP

Google Doodle "kriv" za fenomen Rutkiewicz?

Predvsem nam je v oči padlo ime Wanda Rutkiewicz, ki se je za Dončićem uvrstila tudi na izjemno visoko drugo mesto med najbolj iskanimi osebami na slovenskem Googlu. Jo poznate? Gre za poljsko alpinistko, prvo žensko, ki je osvojila goro K2 in tretjo žensko, ki je splezala na Mount Everest. Rutkiewiczeva je umrla leta 1992, a oktobra letos se je 40. obletnice njenega vzpona na najvišjo goro sveta spomnil Google Doodle in verjetno je na ta začasni spremenjeni logotip Googla kliknilo toliko uporabnikov. Od tretjega mesta navzdol na seznamu najbolj iskanih ljudi sledijo deček Kris, ki je z vseslovensko dobrodelno akcijo potreboval več kot dva milijona evrov za cepivo, igralec Bradley Cooper in kolesar Primož Roglič.

Med zabavnimi dogodki leta nesporno prvo mesto ohranja glasbeni festival Pesem Evrovizije in slovenski izbor Ema, sledijo pa evropske volitve, na katerih smo maja volili poslance v Evropski parlament, pust in dve izmed treh največjih kolesarskih dirk na svetu, po Italiji in po Španiji. Seveda ima zasluge za to prav odlični Roglič.

Med filmi smo najbolj iskali uspešnice Joker, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Bohemian Rhapsody, Čarovnik iz Oza in Maščevalci: Zaključek, med glasbeniki pa Madonno, Davida Amara, Billie Eilish, Queen in Borisa Kopitarja.

Na svetu kraljeval kriket

Kaj pa ves svet? Največji skok v iskanju v primerjavi z letom 2018 je dosegel pojem "Indija proti Južni Afriki" in se nanaša na gostovanje južnofriške reprezentance v kriketu v Indiji. Sledita Cameron Boyce (20-letni ameriški igralec, zvezdnik otroških oddaj, ki je umrl zaradi epileptičnega napada) in južnoameriško nogometno prvenstvo Copa America.