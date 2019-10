Dražbena hiša Julien's Auctions je pričakovala, da bi lahko za od cigaret ožgano jopo z več temnimi madeži iztržili med 200.000 in 300.000 dolarjev.

"Med njegovimi oblačili je ta jopa sveti gral," je na predstavitvenem predogledu dražbe povedal generalni direktor in predsednik dražbene hiše Darren Julien. "Kurt je ustvaril grunge videz; ni nosil zvezdniških oblačil." je dodal.

Jopa je bila osrednji kos jesenske dražbe Julien's Auctions, ki so jo poimenovali Icons & Idols: Rock 'N' Roll. Cobainova jopa ni bila edini slavni predmet na dražbi. Za njegovo po meri za levičarja prirejeno kitaro Fender Mustang, ki jo je uporabljal na Nirvanini turneji In Utero leta 1993, so iztržili 340.000 dolarjev.

Medtem je nekdo za motocikel Harley Davidson XLH Sportster 1000, ki je bil v lasti pevca Elvisa Presleyja, odštel 106.250 dolarjev. Presleyjev Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe je bil prodan za 125.000 dolarjev.

Žametna jakna Michaela Jacksona, ki jo je slednji nosil na zabavi ob 65. rojstnem dnevu Elizabeth Taylor in na premieri njegovega filma Ghosts, pa je prinesla 65.625 dolarjev.