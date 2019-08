Mačke so prvi udomačili stari Egipčani, ki so jih imeli za svete in jih častili po božje. Posamezna plemena v Sredozemlju naj bi divje mačke sicer krotila že pred Egipčani, po nekaterih znanstvenih raziskavah celo že pred 9500 leti. Foto: EPA

Svetovni dan mačk so prvič zaznamovali 8. avgusta leta 2002, ko ga je oživila dobrodelna organizacija Mednarodni sklad za zaščito živali (Ifaw). Pri Ifawu so želeli s svetovnim dnevom ozaveščati o življenju, potrebah in zdravju domačih mačk, ki jih znanstveno imenujemo Felis catus.

Svetovni dan mačk je namenjen predvsem ozaveščanju o življenju in potrebah domačih mačk. Foto: EPA

V večini držav je to neuradni praznik, nekatere pa imajo za male štirinožce poseben dan. Tako imajo v Rusiji nacionalni dan mačk 1. marca, v ZDA pa nacionalni dan mačk prazmnujejo 9. oktobra. Kosmatinke so zelo priljubljene tudi na Japonskem, kjer se jim poklonijo v okviru praznika mačk 22. februarja. Dan je tako priljubljen, da vsako leto na ta dan družbena omrežja poplavijo najrazličnejše mačje objave.

V Sloveniji točne evidence o številu mačk ni. Evidenco zapuščenih mačk sicer vodijo zavetišča, pri Zvezi felinoloških društev Slovenije pa vodijo statistiko registriranih pasemskih mačk in vzrejališč. Po podatkih na spletni strani zveze je v Sloveniji registriranih pet felinoloških društev, prijavljenih pa je več kot 40 vzrejališč pasemskih mačk. V Sloveniji so sprva prevladovale samo perzijske in siamsko-orientalske pasme, po osamosvojitvi pa so se začele pojavljati tudi druge pasme, med njimi abesinka, britanka, devon-rex, ruska modra, turška angora in maine-coon.

Po svetu naj bi živelo med 220 in 600 milijoni mačk. Natančnejše podatke je težko podati zaradi številnih mačk, ki prosto živijo na mestnih ulicah. Foto: AP

Pomemben akter na področju mačjega življenja so tudi zavetišča in druga društva, ki skrbijo za številne zapuščene ali prostoživeče mačke. Vsako poletje iz zavetišč poročajo o prenapolnjenih zmogljivostih. Pri zavetišču Ljubljana so že v začetku julija omejili sprejem in nastanitev mačk, podobne razmere so tudi v zavetišču Horjul. Ob tem pri zavetiščih pogosto prosijo za pomoč tudi pri začasni oskrbi in namestitvi mačk in mladičkov.

Čeprav v Sloveniji ni evidence o številu mačk, pa Statistični urad RS redno osvežuje podatke o številu ljudi z "mačjimi" priimki. Teh je glede na zadnje podatke 2872. Najpogostejši je priimek Maček, ki ga ima 1479 ljudi. To je sicer tudi 74. najbolj pogost priimek v Sloveniji. Po številu sledi še 751 Klopčičev, 249 ljudi s priimkom Rep, Muc se piše 179 oseb, Ris 60, Muri 49, Mačković 28, Miška 22, Miš 20, Brkovič 14 in Tom 11 ljudi.