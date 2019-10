46-letni Gianluca Moscarella je dekle nadlegoval na obračunu med Portugalcem Pedrom Souso in Italijanom Enricom Dalla Vallejem na turnirju challenger v Firencah prejšnji teden.

"Fantastična si," se sliši Moscarello na posnetku, ki je že zaokrožil po spletu. "Zelo seksi."

In tudi po naslednjem nizu ni nehal: "Si v redu? Vroče je. Je tebi vroče? Fizično ali čustveno? Oboje? Ne moreš več tega prenašati."

Dekle je staro le 16 let, navajajo italijanski mediji.

Združenje teniških profesionalcev (ATP) je sporočilo, da so Moscarello "nemudoma umaknili s turnirja", potem ko je zadeva prišla na dan, hkrati pa so sprožili tudi preiskavo. "Moscarella je bil začasno suspendiran z mesta najetega uradnega predstavnika ATP-ja, dokler čakamo na izsledke preiskave," so povedali za CNN.

Neki drugi posnetek z istega obračuna kaže Moscarello, kako med odmorom za stranišče naslavlja enega izmed igralcev in ga poziva, naj "ostane osredotočen" in dokonča niz, ker je tako vroče.

Italijanski teniški portal tennisworlditalia.com se sprašuje, ali je kariere velikega Moscarelle zdaj konec. Ob tem ugibajo, da verjetno ni vedel, da so tudi turnirji serije challenger, se pravi nižjega ranga, že nekaj časa opremljeni z avdio in vizualno tehnično opremo.