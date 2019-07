V Ruandi bodo s podarjenimi stiskalnicami izdelovali takšne opeke. Foto: MMC RTV SLO

Na tritedenskem izobraževanju v Sloveniji sta dva predstavnika Karitasa iz Ruande, ki se v gradbenem podjetju Damahouse prestige učita delati opeke s posebnimi stiskalnicami. Ko bosta usposobljena, bosta naučila revne prebivalce Ruande, kako jih izdelovati, saj številni ljudje tam živijo v hišah iz blata.

Gre za pilotni projekt, ki je združil Slovensko karitas, gospodarstvo in vlado. Ministrstvo za zunanje zadeve je prispevalo 200 tisoč evrov, dobrih 20 tisoč evrov je dodala Slovenska karitas, skoraj 20 tisoč evrov pa tudi podjetje Damahaus prestige.

Hiše v Ruandi so trenutno zgrajene iz blatnih opek iz prsti in trave. "Tradicionalne opeke niso primerne za gradnjo hiše, ker se po nekaj letih uničijo," je dejal Christophe Rukundo iz ruandskega Karitasa.

Direktor Damahausa Marko Štirn in Christophe Rukundo ter Damascene Kwizero iz ruandskega Karitasa. Foto: MMC RTV SLO

Teorija in praksa

Z novimi opekami iz stiskalnic se bo gradnja pocenila, pa še veliko trdnejše so. Seveda sta Ruandca najprej morala osvojiti teorijo. Znanje bosta zdaj ponesla v domovino. "Vzeti je treba osem lopat zemlje in dodati dve lopati cementa ter zmešati, nato pa vse skupaj položiti v stiskalnico," je postopek opisal Juan Damascene Kwizero.

"Ta zemlja ne stane nič in da se narediti odlične zidake za revne družine, če te revne družine izdelajo te zidake, jih lahko tudi prodajajo," je pojasnil Marko Štirn, direktor podjetja Damahouse prestige in Damahouse Ruanda.

Pet stiskalnic, koze, semena in sončne celice

V Ruando pa se ne bosta vrnila le z znanjem, ampak tudi s petimi stiskalnicami za izdelovanje opek. "V teh revnih predelih Ruande imajo ljudje samo tisto, kar predelajo na zemlji, zato smo jim hoteli omogočiti še neke dodatne možnosti," je dejala Jana Lampe s Slovenske karitas. Družinam v Ruandi so poklonili tudi koze, semena in sadike sadnih dreves ter sončne celice, s katerimi je 350 družin dobilo luč. "Tako se lahko otroci učijo tudi zvečer, saj se ob 6. uri že stemni," je dodala.

V Ruandi sicer z manj kot enim evrom na dan živita dve tretjini prebivalcev. Zato so za to pomoč še toliko hvaležnejši. "Kolikokrat sem slišala hvala, Slovenija, čeprav velikokrat sploh ne vedo, kje to je, ampak so zelo hvaležni," je sklenila Lampetova.

Stiskalnica za izdelovanje opek. Foto: MMC RTV SLO