La Casa Gelato bo uradna rekorderka postala v četrtek, ko bodo ljudje po vsem svetu z najrazličnejšimi rekordi praznovali dan Guinnessovih svetovnih rekordov, ki je vsako leto 14. novembra. V počastitev tega dogodka je lastnik sladoledarne Vince Misceo napovedal prav poseben, nov okus sladoleda, ki ga bo ponudil strankam, a ga ni želel razkriti vnaprej. Sladoledarna bo dobila naziv lokala, v katerem je na enem mestu mogoče dobiti največ okusov sladoleda.

Misceo se je do zdaj domislil in izdelal že 588 okusov, poleg klasičnih sladoledov pa ponuja tudi različice z zmrznjenim jogurtom, sorbetom in sladolede brez sladkorja. Med prebivalci Vancouvra se ga je prijel vzdevek "kralj sladoleda", lokal pa vodi z drugimi družinskimi člani. Obiskovalci lahko izbirajo med klasičnimi okusi, kot so vanilija, čokolada in jagoda, in posebnimi, na primer z vodko, prepraženim česnom in wasabijem.

Do zdaj je bila sladoledarna z največjo izbiro sladoledov neki lokal v Benetkah, ki v vitrinah ponuja 60 okusov.

Na današnji dan, dan Guinnessovih rekordov, bo po besedah uredništva knjige različne rekorde skušalo podreti kar 600.000 ljudi.