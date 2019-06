Del poti bodo popotniki opravili tudi z balonom. Foto: EPA

Airbnb, svetovno znana spletna platforma za posredovanje in najem nepremičnin popotnikom, svojo ponudbo širi tudi na organizacijo izletov in potovanj. V sklopu promocije nove storitve Airbnb Adventures bo podjetje nekaj srečnih izbrancev poslalo na avanturo, ki si jo bodo zapomnili za celo življenje.

Airbnb bo manjše število izbranih gostov poslal na potovanje skozi 18 držav, pri čemer bodo uporabili osem različnih prevoznih sredstev, vključno z balonom. Izkušnja naj bi zrcalila literarno potovanje iz knjige V osemdesetih dneh okoli sveta, v kateri je francoski pisatelj Jules Verne opisal epsko potovanje Philleasa Fogga. "Ideja o poti okoli sveta in obisku vseh teh različnih kultur in skupnosti v osemdesetih dneh se nam je zdela izredno zabavna in zanimiva," je dejal Joe Zadeh iz podjetja Airbnb,

Avanturisti se bodo na poti okoli sveta ustavili tudi v Jordaniji. V sklopu potovanja bodo sicer obiskali šest kontinentov. Foto: Reuters

Prijave za 80-dnevno avanturo se bodo odprle 20. junija. Za celotno potovanje bo treba odšteti 5000 dolarjev (4435 evrov), v ceno pa so vključeni vsi prevozi, namestitve, hrana, in dejavnosti. Pri Aribnbju niso razkrili, koliko paketov bo na voljo, znano pa je, da se bodo izbranci na avanturopodali 1. septembra v Londonu, ki ga je kot izhodiščno točko potovanja postavil tudi Verne. Potovanje, ki ga pripravlja Airbnb, sicer ne bo strogo sledilo poti, ki jo je v romanu opravil literarni lik Philleas Fogg. Popotniki bodo med drugimi obiskali Jordanijo, Etiopijo, Kenijo, Nepal, Japonsko, Avstralijo, Čile, ZDA in Islandijo.

Cenovno dostopne avanture

Zadeh je pojasnil, da so se za tematiko zgodbe V osemdesetih dneh okoli sveta odločili, ker povzema duh novega programa, ki se bo osredotočal na izkušnje, ki jih bo težko dobiti kje drugje. "Poudariti želimo, da bodo avanture cenovno dostopne," je še povedal Zadeh.

Storitev Airbnb Adventures se je razvila iz že obstoječe ponudbe Airbnb Experiences, ki ponuja dnevne izlete. Airbnb tako po novem ponuja tudi organizirane izlete, ki trajajo od dva do dvanajst dni, na posamezno avanturo pa se lahko poda največ 12 ljudi naenkrat. Razpon ponudbe je zelo širok, tako cenovno kot vsebinsko. Za najcenejše pakete je treba odšteti manj kot 100 evrov, za najdražje pa tudi do 5000 evrov. Popotniki lahko izbirajo med številnimi tematsko obarvanimi potovanji - od obiska vasi kenijskih bojevnikov, do življenja na ameriškem ranču in potovanja skozi Amazonijo.