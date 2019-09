Albanci so na koncu le dočakali svojo himno. Foto: EPA

Albancem so namreč namesto njihove himne zavrteli andorsko, organizatorji pa so jo kljub zbeganim pogledom nogometašev in številnim žvižgom s tribun odvrteli do konca.

Ko so le ugotovili, da gre za napako, so kot v rubriki, saj ni res, pa je, zagrešili še drugo veliko napako. Glavni napovedovalec na stadionu se je opravičil za napako, češ da imajo tehnične težave s himno, nato pa pozval navijače, naj zdaj prisluhnejo in "spoštujejo himno Armenije". Nato je opazil svoj spodrsljaj in se popravil v "himno Albanije".

Potem so organizatorji le zavrteli pravo, albansko himno, ki so jo na stadionu pozdravili z bučnim aplavzom, tekma pa se je začela s sedemminutno zamudo.

"Opravičujem se klopi in trenerju, zgodilo se je nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi," je francoski selektor Didier Deschamps po koncu tekme komentiral napako, piše britanski Telegraph. Selektor Albanije je Italijan slovenskega rodu Edy Reja.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je pozneje na svoji spletni strani zapisala, da je šlo za himno Andore namesto Albanije. Naslednji tekmec Francozov v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je sicer prav Andora, s katero se bodo svetovni prvaki prav tako doma pomerili v torek.