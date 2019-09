Raziskovalci so za večjo transparentnost iz vrečk izločili čaj. Foto: Pixabay

Raziskovalci z univerze McGill v Kanadi so analizirali izločanje mikroplastičnih delcev iz čajnih vrečk, pri čemer so uporabili vrečke štirih različnih proizvajalcev, pred poskusom pa iz vrečk odstranili čaj, da ne bi vplival na rezultate.

Ugotovili so, da se ob stiku z vrelo vodo izloči 11,6 milijarde mikroplastičnih delcev in dodatnih 3,1 milijarde še manjših nanoplastičnih delcev. Količina je večtisočkrat večja od doslej najdene količine mikroplastike v hrani in pijači, poroča CNN.

Gre za eno prvih študij, ki se ne osredotoča na hrano in pijačo, temveč na vnos mikroplastike v vodo preko kuhanja čaja ali drugih vročih pijač. Številni proizvajalci čaja za lepljenje čajnih vrečk uporabljajo tehnično plastiko polipropilen.

Vpliv na zdravje ni znan

Raziskovalci so ob tem sporočili, da vpliv mikroplastičnih delcev na zdravje ni znan, in pozvali k nadaljnjim preiskavam. V študiji z začetka leta so raziskovalci ugotovili, da ljudje na teden zaužijemo pet gramov plastike, kar je enako teži kreditne kartice.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v prvem odzivu na ugotovitve sporočila, da mikroplastika v pitni vodi predstavlja le nizko tveganje za zdravje, vendar priznala premajhno količino informacij in pozvala k preiskavam.