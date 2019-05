Zdaj je objavljenih šest delovnih mest za medicinske sestre, a težava je pomanjkanje zanimanja za ta poklic. Foto: BoBo

Z Onkološkega inštituta je samo v tem letu odšlo osem medicinskih sester. Delo so morali reorganizirati, a kot zatrjuje strokovni direktor Viljem Kovač, bolniki zaradi tega niso prikrajšani. Kako dolgo bo del oddelka zaprt, ne morejo napovedati, upajo, da bo to le za kratek čas. Intenzivno namreč iščejo nov kader. Zdaj je objavljenih šest delovnih mest za medicinske sestre, prav tako pripravljajo ponovitev razpisov za diplomirane medicinske sestre. A težava je pomanjkanje zanimanja za ta poklic. "Upamo, da se bo vedno več mladih odločilo za ta plemeniti poklic," dodaja Kovač.

Nekatere razpise namreč stalno ponavljajo, ker enostavno ni kadrov oziroma ni zanimanja, kar je bo besedah Kovača zelo skrb zbujajoče. Žal se s tovrstnimi težavami ne ukvarjajo samo na onkologiji, v celotnem zdravstvu in socialnem varstvu primanjkuje okoli 30 odstotkov zaposlenih. Danica Kekec iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije poudarja, da je razlog verjetno nizko plačilo, glavni razlog pa so delovne razmere.

Prav zato sta po besedah novoizvoljene predsednice sindikata Irene Ilešič Čujovič nujni čimprejšnja določitev in uveljavitev standardov in normativov ‒ najpozneje do konca septembra ‒ saj so v nemogočih delovnih razmerah ogroženi vsi, tako zaposleni kot tudi pacienti oziroma oskrbovanci.