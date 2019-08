Prenova, ki jo financira ljubljanski klinični center, naj bi trajala do konca avgusta. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Na travmatološki kliniki v Ljubljani že dlje časa opozarjajo, da bi potrebovali nove prostore. 80 let po tem, ko je sprejela prve bolnike, stavba, v kateri je travmatološka klinika, nujno potrebuje obnovo, če ne kar novogradnje, o čemer priča že njena zunanjost. Vrednost prenove znaša okoli 80 tisoč evrov.

Foto: MMC/Televizija Slovenija

Zdaj obnavljajo oddelek z 31 posteljami. Bolnike so preselili na druge oddelke in imajo za zdaj dovolj prostora. "Dogovorili smo se z drugimi kirurškimi kliničnimi oddelki, da nam bodo v primeru večjega števila poškodovancev odstopili postelje, tako da bomo lahko imeli travmatologi hospitalizirane poškodovance tudi pri njih," je pojasnil Anže Kristan, namestnik predstojnika kliničnega oddelka za travmatologijo UKC Ljubljana.

Naslednji oddelek, ki ga bodo prenovili na travmatološki kliniki, je oddelek D, kjer se prav tako spoprijenajo z dotrajanimi prostori. "Pri tej obnovi gre predvsem za sanacijo hodnika, kar pomeni sanacijo tlaka, nove strope, novo razsvetljavo, elektroinštalacije, prenovo bolniških postelj in menjavo oken," je dejal Jure Dolinar, pomočnik generalnega direktorja UKC-ja Ljubljana za tehnične zadeve.

Gre za oddelek, kjer se zdravijo najhuje poškodovani, in predvsem zaposleni se veselijo do bolnikov bolj prijaznih prostorov. "Veseli smo, ker so okna že zamenjana. To pomeni, da je v prostor, kjer so pacienti, oviran pretok žuželk, mravelj, os ... Bolje je glede gretja in hlajenja. Pozimi je uhajal hladen zrak, paciente je zeblo in jih je bilo treba pokrivati," se spominja Bojan Juvan, vodja zdravstvene nege kliničnega oddelka za travmatologijo.

A na travmatološki opozarjajo, da gre pri prenovi le za gašenje požara in da bi nujno potrebovali novo stavbo, ki bi bila sodobno opremljena. "Tukaj imamo še vedno sobe, v katerih leži po šest poškodovancev. Idealen standard pa bi bil, da bi imel vsak poškodovanec svojo sobo oziroma da sta v njej maksimalno dva," je prepričan Kristan.