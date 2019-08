Postelje na otroški kirurgiji Pediatrične klinike. Foto: BoBo/Tina Kosec

Bolnišnica je za otroke tuje okolje. Zdravniška stroka zato poudarja, da otroci bistveno hitreje okrevajo, če imajo ob sebi starše. "Prisotnost enega od staršev prav gotovo pripomore k zdravljenju, saj je izredno pomembno, da imajo ob sebi osebo, ki ji zaupajo in da s tem proces terapije zdravljenja poteka čim bolj nemoteno," je povedal poslovni direktor Pediatrične klinike Teodor Žepič.

A mama ali oče za čas, ko je otrok v bolnišnici, praviloma nimata pravice do nadomestila za nego, saj ‒ kot pojasnjujejo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ‒ strokovno nego otroku zagotavlja zdravniško osebje. Kljub temu pa je večina staršev v času hospitalizacije ob otroku, pojasnjuje varuh človekovih pravic Peter Svetina: "Starši to rešujejo največkrat s tem, da dajejo letni dopust, z letnim dopustom, izrednim letnim dopustom. Tako da starši porabijo za tisto osnovno skrb za otroka, v tistem trenutku, ko jo najbolj potrebuje, in dopusta tudi potem zmanjka."

V takih primerih se starši pogosto znajdejo v stiski, opozarja glavna medicinska sestra na pediatrični kliniki Marinka Purkart: "Ta stiska staršev se prenaša tudi na otroke. Kot zaposlen bi jim rad velikokrat pomagal, pa jim ne moreš. Včasih, ko ne morejo, vključimo prostovoljce. Ampak ne moreš nadomestiti mame ali pa očeta."

Včasih je treba tudi plačati

Za otroke, starejše od šest let, morajo starši za sobivanje pediatrični kliniki tudi plačati približno 15 evrov dnevno. Trenutna ureditev po oceni varuha ni ustrezna: "Tudi usmeritve, recimo evropskega združenja za otroke v bolnišnicah, pritrjujejo stališču varuha, da naj starši bodo pri otrocih in da jim moramo to tudi zagotoviti.

Ministrstvo se nagiba v smer širitve pravic

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da se problematike zavedajo. Pravico do nadomestila in tudi plačilo za sobivanje naj bi vključili v predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju.