V ZDA se spopadajo z resnim izbruhom bolezni pljuč, povezanih z vejpanjem. Foto: Reuters

V raziskavi, ki so jo objavili v strokovni publikaciji The New England Journal of Medicine, so se osredočili na 17 bolnikov, ki so zboleli po uporabi elektronskih cigaret. Biopsija njihovih pljuč ni pokazala, da bi bile poškodbe posledica kopičenja maščobnih snovi, kar je bila doslej prevladujoča teorija.

"Čeprav potencialne vloge lipidov ne moremo izključiti, nismo odkrili ničesar, kar bi kazalo, da ta problem povzroča kopičenje lipidov v pljučih. Namesto tega se zdi, da gre za neke vrste neposredno kemično poškodbo, podobno tisti, ki nastane zaradi izpostavljenosti toksičnim kemičnim hlapom, strupenim plinom in toksičnim agensom," je povedal patolog iz arizonske izpostave Klinike Mayo Brandon Larsen.

Vzorec 17 ljudi je le drobec od več kot 800 primerov poškodb pljuč, povezanih s t. i. vejpanjem, o katerih je poročal ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Zaradi teh poškodb je po podatkih iz preteklega tedna v ZDA umrlo 12 ljudi.

Bolezni pljuč so v porastu to leto, prizadele pa so večinoma mlajše moške. Več kot tri četrtine prizadetih je povedalo, da so uporabljali proizvode, ki so vsebovali THC – psihoaktivno snov v marihuani. Za uporabo v elektronskih cigaretah morajo THC-ju dodati topila in okuse, kar omogoči, da se pogreje in inhalira. Preiskovalci upajo, da jim bo uspelo ugotoviti, katera izmed teh snovi bi lahko povzročala poškodbe pljuč.