Zdravniške organizacije pričakujejo odpravo pravilnika o kompetencah v zdravstveni negi. Foto: BoBo

Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin je poudaril, da ta pravilnik uničuje poklic srednje medicinske sestre. "Pravilnik je srednje medicinske sestre spravil na raven bolničark," je poudaril. To po njegovi oceni povzroča ogromne težave. "Nekateri imajo navodila, naj delajo po starem," je še pojasnil. Tudi v šempetrski bolnišnici so se dogovorili, da bodo delo opravljali po starem, je spomnil Kuštrin.

Zdravstvena nega je po njegovi oceni ključna za uspešno zdravljenje bolnikov. "Slaba zdravstvena nega lahko poruši ves trud, ki ga zdravniki vložimo v zdravljenje bolnika," je še dodal.

"Sedanje stanje ob veljavnem pravilniku vodi v kaos in onemogoča organizacijo dela, kakršna je bila pred sprejetjem pravilnika. Skrbi nas, da je s tem lahko ogrožena tudi varnost bolnikov," je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik. V koordinaciji sicer poudarjajo, da pri pripravi dokumenta zdravniki niso sodelovali.

Predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igor Dovnik pa je še dodal, da upa, da minister ne bo odstopil. "Ker potem bo prišel naslednji, ki se bo spet šest mesecev samo seznanjal," je dejal.

Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin od ministra za zdravje pričakuje ukinitev pravilnika ali pa odstop. Foto: BoBo

Odhajanje zdravnikov

Na seji pa so obravnavali tudi odhajanje zdravnikov. "Kadrovska situacija v psihiatrični kliniki Vojnik je pripeljala do tega, da tudi iz bolnišnic odhajajo zdravniki, ki si to upajo zaradi ekonomske varnosti oziroma so dovolj iskani, da brez težav dobijo zaposlitve. V javnem zdravstvu nam zmanjkujejo odgovorni nosilci dela," je poudarila Čebašek-Travnikova.

"Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni razbremenil birokratskih obremenitev družinskih zdravnikov v obsegu, kot je bilo obljubljeno spomladi," je dodal predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina. Poudarja, da med zdravniki prevladuje malodušje. Zdravniki odhajajo ne le iz zdravstvenih domov, ampak tudi iz bolnišnic, odhajajo pa najkompetentnejši zaposleni.

Obljube o skrajševanju čakalnih vrst

Generalni sekretar Zdravniške zbornice Slovenije Igor Kos pa je spomnil na obljube koalicije o skrajševanju čakalnih vrst. "Čakalne vrste ostajajo, ostaja pa tudi ekonomska škoda, ki nastaja zaradi čakalnih vrst. Več 100 milijonov gre za nadomestila za bolniško odsotnost, namesto da bi dali nekaj 10 milijonov za dodatne programe," je povzel. "Ta zajec v gozdu je tako velik, da pozivam premierja Marjana Šarca, da gre končno v gozd in morda bo končno zakuril svoj prvi žar v tem mandatu," je dodal.

Sicer je imel Fides danes tudi sejo glavnega odbora, na kateri so obravnavali predvsem dokument o kompetencah v zdravstveni negi in odhajanje zdravnikov.

"Kar se pa primarnega nivoja tiče, pa smo danes dobili obvestili Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, da kar se plačevanja tiče, kot si ga je v aneksu številka 2 zamislil minister, nima pravne podlage. Da je to treba delati edino s podjemnimi pogodbami, po njih pa bi zdravniki morali ostajati popoldne in ob koncih tedna. Tega niso pripravljeni. Edina rešitev za razbremenitev zdravnikov je, da vztrajno delajo izključno po modri knjigi, kar bo povzročilo, da bodo bolniki čakali," je dejal Kuštrin.