"Zbujanje najstnika ob 7. uri je podobno zbujanju odraslega okoli 4. ali 5. ure zjutraj." Foto: Pixabay

September in z njim začetek pouka od otrok in mladostnikov zahteva prilagoditev na zgodnje vstajanje. Prva šolska ura se v nekaterih šolah začne že ob 7.30. Je to prezgodaj ali nam glede na sodobni način življenja ustreza? Nekateri strokovnjaki menijo, da bi bilo pouk smiselno začeti pozneje, saj so vzorci spanja pri mladih drugačni kot pri odraslih.

Zgodnje vstajanje je najmanj ustrezno za mladostnike, saj se pri njih zgodi premik faze biološke ure, kar med drugim pomeni, da zvečer težje zaspijo, pojasnjuje predstojnica otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje Barbara Gnidovec Stražišar. "Zbujanje najstnika ob 7. uri je podobno zbujanju odraslega okoli 4. ali 5. ure zjutraj." Izločanje hormona melatonina je namreč pri mladostnikih nekoliko zakasnjeno, če je pri odraslih najvišje okoli 4. ure , je pri mladostnikih okoli 6. ure zjutraj.

"Pretirana osvetljenost v večernem času, predvsem z uporabo telefonov in drugih elektronskih naprav, ki nas izpostavlja sevanju modre svetlobe, lahko pri mladostnikih še dodatno zavre izločanje melatonina," opozarja Gnidovec Stražišar.

V Sloveniji se pouk začne med pol osmo in pol deveto uro. Razlog, zakaj je v OŠ Dramlje prva ura ob 7.30, pojasni ravnateljica Mirjana Aužner: "Smo v vaškem okolju in večina učencev je vozačev, kar pomeni, da nekateri v šolo prihajajo s šolskim kombijem, veliko se jih v šolo vozi z rednimi avtobusnimi linijami." Seveda pa zgodnje ure zaradi delovnika gotovo ustrezajo tudi staršem, ki svojega otroka odložijo v šoli pred začetkom dela.



Moramo pa se kot družba zamisliti tudi nad tem, da si radi nalagamo dodatne obveznosti, meni ravnatelj Gimnazije Ledina Roman Vogrinc: "Na dan želimo početi preveč stvari in na koncu nam zmanjka časa za vse."