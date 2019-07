Uporabo strelnega orožja bo, kot je to običajno, še dodatno preverila posebna komisija. Foto: MMC RTV SLO

S policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so okoli 17.30 ure prejeli obvestilo dveh občanov, da ju je ob cesti na izvozu Vogrsko ustavljal okrvavljen moški, ki je želel pomoč, drugi moški pa je sedel v bližnjem taksiju.

Novogoriška policista sta takoj posredovala na kraju, kjer sta našla moškega, voznika taksija, ki je bil poškodovan in je krvavel po vratu, zato sta poklicala reševalno vozilo. Voznik jima je medtem povedal, da ga je napadel moški v taksiju.

Na pozive se je odzval z grožnjami in napadom

"Policista sta z namenom prijetja osumljenca kaznivega dejanja pristopila k taksiju in moškega pozvala, da izstopi iz vozila in se uleže na tla. Pri tem sta, ker sta ocenila, da gre za nevaren postopek, postopek varovala s službeno pištolo. Osumljenec se je na pozive (v angleškem jeziku, saj sta ugotovila, da gre za tujca) odzval z grožnjami. Ko je izstopil iz vozila, je z nožem v roki stekel proti enemu izmed policistov, da bi ga napadel," pojasnjujejo na PU-ju Nova Gorica.

"Policist je izstrelil opozorilni strel v zrak, ker pa se osumljenec ni ustavil, ga je, da bi odvrnil napad, ustrelil v nogo (zadel ga je v spodnji del noge). S tem je osumljenca onesposobil, policista pa sta mu odvzela nož," še poročajo s PU-ja Nova Gorica.

Lažje poškodovan tudi napadeni policist

Osumljenca so nato odpeljali v šempetrsko bolnišnico, kjer je ostal v zdravniški oskrbi in pod policijskim nadzorom, saj je bilo zanj odrejeno pridržanje. Policist, ki je bil napaden, je bil v posredovanju lažje poškodovan.

Po prvih podatkih je osumljeni državljan Iraka, vendar njegove osebne podatke, izvor in njegov status v državah EU-ja še preverjajo, so še pojasnili policisti in dodali, da vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, povzročene z nevarnim orodjem na škodo voznika in kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

"Po do zdaj zbranih podatkih je policist strelno orožje uporabil strokovno in zakonito. Kot je običajno v takih primerih, bo generalna direktorica policije v skladu s 133. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije imenovala komisijo, ki bo še dodatno preverila okoliščine uporabe prisilnega sredstva," so ob tem še poudarili na PU-ju Nova Gorica.