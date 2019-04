V nesreči je umrl voznik, sopotnica je poškodovana. Foto: BoBo

Okoli 11.20 so bili policisti Policijske uprave Celje obveščeni o prometni nesreči v Spodnjem Doliču. 68-letni voznik osebnega vozila, ki je prehiteval vozilo, po prehitevanju ni zapeljal nazaj na svoj vozni pas, pač pa je z nezmanjšano hitrostjo zapeljal zunaj vozišča.

Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, od koder pa so sporočili, da je 68-letnik zaradi poškodb umrl. V prometni nesreči se je poškodovala tudi 66-letna sopotnica. To je letošnja deveta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani v enakem obdobju je v prometni nesreči umrla ena oseba.