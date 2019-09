V primeru zmage na naslednjih volitvah laburisti obljubljajo pogajanja za nov izstopni dogovor z EU-jem, o katerem bi odločali tudi volivci. Foto: Reuters

"Kot laburistični premier bom obljubil izvedbo tega, za kar se bodo odločili ljudje," je zapisal Jeremy Corbyn v članku za britanski časnik The Guardian. V primeru zmage na naslednjih volitvah laburisti obljubljajo pogajanja za nov izstopni dogovor z EU-jem, ki bi ga skupaj z možnostjo obstanka v EU-ju (znova) predložili volivcem. "Laburistična vlada bi zagotovila razumen dogovor na podlagi pogojev, za katere se že dolgo zavzemamo, vključno z novo carinsko unijo z EU-jem, s tesnim odnosom enotnega trga in zagotovili delavskih pravic in okoljske zaščite," je še zapisal.

Laburistom številni pripisujejo nejasno stališče glede brexita, saj naj bi v prizadevanju, da ne odvrnejo volivcev, iskali srednjo pot. A ob vse ostrejšem stališču, ki ga zavzema konservativna vlada pod vodstvom Borisa Johnsona, se krepi pritisk na stranko, da se aktivno zavzame za obstanek v EU-ju.

31. oktober vse bliže

Prav to vprašanje naj bi bilo ena od glavnih tem na kongresu laburistov konec tedna. Medtem ko so po pisanju Guardiana nekateri vplivni člani stranke izrazito naklonjeni neposredni kampanji za obstanek, ne glede na izpogajan dogovor, naj bi sam Corbyn s tokratnimi izjavami najbolj jasno do zdajj nakazal, da bo sam v primeru novega referenduma ostal nevtralen.

Britanski premier Boris Johnson namreč vztraja, da bo Združeno kraljestvo, z ali brez dogovora, EU zapustilo 31. oktobra, čeprav ga pri uresničitvi te namere ovira pred dnevi sprejeti zakon o preprečitvi brexita brez dogovora. V skladu z njim bo vlada morala preložiti brexit, če z Brusljem ne bo dosegla izstopnega dogovora.

Evropski poslanci podprli možnost preložitve brexita

Britanski premier Boris Johnsonu je predsedniku Evropske komisije Jean-Cloude Junckerju v ponedeljek dejal, da ni čustveno vezan na irsko varovalo, mu je pa dal jasno vedeti, da je zavezan ciljem tega varovala. Britanski premier namreč želi irsko varovalo, ki bi preprečilo trdo mejo na irskem otoku, in odstranitev iz ločitvenega sporazuma.

Evropski parlament je danes z močno podporo sprejel resolucijo, s katero podpirajo preložitev brexita, a le, če bodo za to obstajali utemeljeni razlogi. Prav tako vztrajajo pri obstoju irskega varovala, t. i. backstop. Za preložitev brexita bi moral Bruselj zaprositi britanski premier, ki pa, kot rečeno, vztraja pri 31. oktobru.

Resolucijo so evropski poslanci sprejeli po razpravi o brexitu, v kateri sta jih predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier seznanila s ponedeljkovimi pogovori z Johnsonom. Ti niso prinesli napredka, saj britanski premier ni predložil nobene pravno izvedljive alternative irskemu varovalu za preprečitev trde meje na irskem otoku po brexitu.

Juncker: Tveganje brexita brez dogovora ostaja zelo realno

Juncker poslancem predstavil pogovore z Johnsonom

"Tveganje brexita brez dogovora je še vedno zelo realno," je v Evropskem parlamentu opozoril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki se mu mandat se mu izteče 1. novembra. "To bo izbira Združenega kraljestva in zagotovo ne izbira in odločitev EU-ja," je opozoril.

Dogovor med EU-jem in Združenim kraljestvom je po njegovem prepričanju še vedno mogoč, vendar "potrebujemo predloge, da se izognemo trdi meji na irskem otoku". "Nisem prepričan, da nam bo uspelo. Ni ostalo veliko časa, a prepričan sem, da moramo poskusiti," je dejal.