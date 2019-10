Na junijski skupščini NLB-ja so dvignili prejemke članom uprave, sedaj naj bi se to zgodilo še za nadzornike. Foto: BoBo

Uprava in nadzorni svet predlagata delno spremembo koncepta prejemkov. Medtem ko je nadzornik za lanskoletno delo skupaj s sejninami in povračilom stroškov prejel od 27.000 do 43.000 evrov bruto, bi po predlogu prejel 60.000 evrov bruto osnovnega plačila. Predsednik nadzornikov bi bil upravičen do dodatka v višini 25 odstotkov, njegov namestnik v višini 15 odstotkov. Vsi bi bili upravičenih tudi do povračila stroškov prevoza, dnevnic ipd., med drugim izhaja iz sklica skupščine.

NLB je od lanske jeseni v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev in različnih institucionalnih vlagateljev. Država je sredi tega leta svoj delež znižala na 25 odstotkov plus eno delnico. Največja posamična nedržavna lastnika sta po podatkih s konca 2018 ameriška finančna družba Brandes Investment Partners ter Evropska banka za obnovo in razvoj.

Na junijski skupščini so lastniki podprli predlog po zvišanju prejemkov upravi. "S tem smo želeli zagotoviti stabilno in motivirano upravo," je takrat poudaril prvi nadzornik Primož Karpe. Vodstvo NLB je tokratni predlog pripravilo z enakim razlogom. "Predlagana sprememba izhaja iz želje, da se stabilizira delo in sestava nadzornega sveta ter normalizira pogoje za opravljanje njegovih nalog," izhaja iz dodatne obrazložitve predloga.