Predlog spremembe zakona je v čakanju na stečaj Adrie Airways, ki je bil oklican v sredo, pripravilo ministrstvo za infrastrukturo, če drugi letalski prevozniki v EU ne bi začeli opravljati mednarodnega zračnega prevoza v oz. iz Slovenije.



Gre za letalske povezave, ki so za Slovenijo velikega pomena, piše v obrazložitvi predloga novele zakona, objavljenega na spletnih straneh vlade. Takšno rešitev dopušča tudi evropska zakonodaja. Vsaka država članica ima namreč pravico, da lahko uvede obveznost javnih služb za redne zračne prevoze na progah, ki veljajo kot izredno pomembne za gospodarski in socialni razvoj območja, kateremu služi letališče.

Če na določeni liniji, ki je potrebna za povezovanje gospodarstva, letalskega prevoza ne bi opravljal nobeden od letalskih prevoznikov z licenco katere od članic EU, bi lahko ministrstvo začelo postopek za vzpostavitev obvezne javne službe. Potrebna sredstva bi zagotovila vlada, stroškov izvajanja gospodarske javne službe na ministrstvu za infrastrukturo pa še ne znajo oceniti.

Stečajni upravitelj začel z delom

Stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik je po sredinem oklicu začetka stečajnega postopka s sodelavci opravil prve sestanke z zaposlenimi na sedežu družbe. Poleg tega pripravlja vse za ureditev odpovedi zaposlenim in druge nujne dejavnosti. Po njegovih informacijah so pogodbe za najeta letala Adrie Airways že odpovedane.

"Če bi se izkazala realna možnost za nadaljevanje poslovanja morebitnega kakšnega dobičkonosnega dela, kar bi lahko povečalo stečajno maso, bomo predlog in možnosti ustrezno proučili in postopali skladno z določili zakona," je dejal o možnostih za nadaljevanje opravljanja dejavnosti v Adrii Airways. V tej fazi postopka še ne more podati ocene glede obsega in trajanja samega stečajnega postopka.

"Natančneje bomo lahko podali realnejšo oceno v naslednjih tednih oz. najkasneje ob pripravi otvoritvenega poročila, ko bo znan tudi obseg prijavljenih terjatev, stečajna masa za poplačilo upnikov in podrobnejše stanje," je pojasnil.

Pri vodenju postopka mu bodo po potrebi pomagali razpoložljivi strokovnjaki Adrie, če bo potrebno, pa tudi drugi zunanji strokovnjaki.