Glavni vlogi imata Danijel Malalan in Patrizia Jurinčič Finžgar. Foto: Peter Uhan/SNG Nova Gorica

Prva slovenska uprizoritev muzikala v avtorstvu Jasona Roberta Browna bo nocoj na malem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica. Predstava "sladkobni muzikal z grenkim priokusom" je nastala v koprodukciji novogoriškega gledališča s Slovenskim stalnim gledališčem (SSG) Trst.

Muzikal je prejel nagrado Drama Desk Award za najboljšo glasbo in najboljše besedilo. Foto: Peter Uhan/SNG Nova Gorica

Cathy se iz predmestja preseli v New York in želi zasloveti. Jamie hitro uspe s svojim romanesknim prvencem, ona pa ima več težav z uveljavitvijo, so vsebino opisali v novogoriškem gledališču. Romanco protagonistov, ki ju igrata Danijel Malalan in Patrizia Jurinčič Finžgar, skoraj v celoti spremljamo skozi popevke in glasbene točke.

Njegova zgodba se odvija od začetka romantičnega odnosa do konca njunega zakona, njena pa poteka v nasprotni smeri. Obe pripovedni liniji se združita na sredini predstave, v trenutku, ko Jamie zaprosi Cathy za roko.

Songe, besedilo in glasbo je napisal ameriški skladatelj in dramatik Jason Robert Brown, ki je v prvi uprizoritvi v New Yorku tudi igral klavir, so še zapisali v gledališču. Muzikal je prejel nagrado Drama Desk Award za najboljšo glasbo in najboljše besedilo, leta 2014 pa so po predlogi posneli tudi film.

Glasbo v živo izvajajo Sebastiano Frattini, Irene Ferro Casagrande, Andrejka Možina, Matteo Bognolo, Luca Emanuele Ammatruda in Mariano Bulligan. Foto: Peter Uhan/SNG Nova Gorica

Prav zaradi glasbe sta gledališči tokrat združili moči z Glasbeno matico iz Trsta. Šest glasbenikov se je povezalo v neobičajno glasbeno zasedbo, ki pušča zelo poseben zvočni odtis, je na novinarski konferenci povedala režiserka predstave Jasmin Kovic. Patrizia Jurinčič Finžgar pa je poudarila, da Zadnjih pet let ni običajen muzikal, saj ne gre le za šov, ki bi gledalce zaslepil, na koncu pa pustil ravnodušne.

Gledališko ekipo sestavljajo še prevajalec Janez Usenik, glasbena vodja predstave Andrejka Možina ter scenografinja in kostumografinja pa Giulia Belle.