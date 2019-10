Predstava Turobni dnevi, čudoviti časi plete pripoved družine Glass. Foto: Barbara Čeferin/APT

Otroštvo v fiktivni oddaji za nadarjene otroke

Posebnost za predstavo uporabljenih Salingerjevih kratkih zgodb je, da se v teh, čeprav se zdijo na videz nepovezane, plete pripoved družine Glass, katere sedem otrok je v otroštvu nastopalo v fiktivni oddaji za nadarjene otroke, so sporočili iz Anton Podbevšek Teatra (APT), kjer bo drevi premierna uprizoritev.

"Tako skozi različne perspektive, situacije in dogodke prepleta preteklost in sedanjost družinskih članov, njihove usode in vplive njihovih odločitev, katerih posledice so zaznamovale prav vsakega izmed njih," so še dodali v ATP-ju.

Neulovljiva, a izjemno aktualna opus in misel

Opus in tudi misel tega ameriškega pisatelja sta po svoje še danes popolnoma neulovljiva, hkrati pa v imenu medsebojnih odnosov, bolečin, strahov in ljubezni izjemno aktualna. Zato se mlada ekipa omenjene predstave loteva na način avtorskega projekta, ki črpa iz Salingerjeve motivike in odpira prostor za svojo lastno pripoved.

Pred gledalci se zvrsti pet posameznikov, "družinsko, prijateljsko, ljubezensko ali popolnoma naključno povezanih, ki skozi naključja določajo drug drugega, ki iščejo smisel obstoja, igre in preteklosti, vsak zase, včasih pa, če imajo srečo, tudi skupaj". Foto: Barbara Čeferin/APT

J. D. Salinger (1919–2010). Foto: Reuters

Jerome David Salinger velja za enega najvplivnejših ameriških proznih avtorjev, čigar opus, čeprav razmeroma majhen, zaznamujejo antologijska dela. Med njimi je gotovo najbolj znamenit Varuh v rži iz leta 1951, ki je postal klasika ameriškega pripovedništva in je še vedno med tamkajšnjimi najbolj branimi romani.

Vendarle pa njegov opus pretežno temelji na kratkih zgodbah, med katerimi izstopa Odličen dan za ribe bananarice, ki ga je proslavila leta 1948 z objavo v reviji New Yorker. Pet let pozneje je izšla zbirka Devet zgodb – v Sloveniji v prevodu Andreja Pozniča zbranih v knjigi Odličen dan za ribe bananarice –, ki je obveljala za eno najbolj dovršenih zbirk kratke proze v svetovni literaturi, so še zapisali v APT-ju.

V predstavi nastopajo Branko Jordan, Ana Urbanc, Anuša Kodelja, Gregor Podričnik in Lara Fortuna. Dramaturgija je delo Jake Smerkolja Simonetija, scenografija Eve Ferlan in kostumografija Nine Čehovin, glasbo pa je prispeval Jurij Alič. Predstava je nastala s sodelovanjem ljubljanskega Cankarjevega doma.

Foto: Barbara Čeferin/APT Foto: Barbara Čeferin/APT Foto: Barbara Čeferin/APT

Premiera Turobnih dni, čudovitih časov na odru Anton Podbevšek Teatra v Novem mestu bo drevi ob 20. uri.