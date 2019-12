Pred štirimi leti je Banksy med obiskom Gaze zapisal: "Če si umijemo roke ob konfliktu med tistimi s premočjo in nemočnimi, se postavimo na stran prvih. Nismo nevtralni." Foto: Reuters

Inštalacija The Scar of Bethlehem so pravzaprav prirejene jaslice: v kompoziciji so na predvidenih mestih Marija, Jožef in Jezušček, le namesto zvezde repatice, ki ponavadi visi nad zibelko, gledalca šokira velika strelna luknja v masivnem betonskem zidu.

Naslov The Scar of Bethlehem je besedna igra, ki se naslanja na podobnost angleških besed star (zvezda) in scar (brazgotina).

Hotel iz nočne more

Najnovejše Banksyjevo delo se je pojavilo v Zazidanem hotelu (Walled Off Hotel), ki je prav tako umetnikova last - stavbo, ki je postavljena tako, da je iz nje razgled (samo) na zid , ki obdaja mesto, je ironično krstil za hotel. Odprl ga je pred dvema letoma, ga napolnil s svojimi umetninami in ga oglaševal kot "hotel z najslabšim razgledom na svetu".

Na betonskem ozadju, ki je del nove inštalacije, lahko razberemo grafita "ljubezen" in "mir" v angleščini in francoščini, na tleh pod prizorom pa ležijo tri velika božična darila.

"To so jaslice," se je ob odprtju inštalacije strinjal menedžer hotela Wissam Salsaa. "Banksy je hotel na svoj način prispevati k Božiču in to je krasen način, kako na svež način predstaviti zgodbo Betlehema, zgodbo o Božiču - tako, da ljudi opomnimo, kako ljudje v Betlehemu dejansko živijo."



Poleg jaslic so del kompozicije tudi darila, strupeni ogenj v kaminu, slike nad njim in morilska mačka na desni. Foto: Reuters

Ena od najbolj razvpitih sob v Zazidanem hotelu je "Banksyjeva soba", soba številka 3, v kateri gostje spijo pod veliko Banksyjevo sliko, ki prikazuje Palestinca in Izraelca v spopadu z blazinami.

Izrael je začel zid, ki je na nekaterih odsekih betonski, na drugih pa iz žičnate ograje, graditi leta 2002, med intifado oz. palestinsko vstajo. Konstrukcija, ki večinoma stoji na Zahodnem bregu, je po mnenju Izraela nujna za preprečevanje napadov. Palestinci po drugi plati opozarjajo, da jih zid ločuje od Jeruzalema.



Čisto vse sobe v hotelu imajo razgled zgolj in samo na varnostni zid, ki obkroža celotno mesto. Foto: Reuters

Banksy je znan po grafitih, ki imajo praviloma zelo jasno politično sporočilo; s svojimi deli redno komentira položaj Palestincev v odnosu do Izraela.

Med enim od svojih skrivnih obiskov Palestine je na zid naslikal deklico, ki jo v zrak dvigujejo baloni. Zelo verjetno je tudi, da se je podal v Gazo in tam pustil štiri stenske poslikave, med njimi sliko grške boginje Niobe, ki v znamenju obupa v rokah drži sklonjeno glavo.



Banksy skrbno skriva svojo identiteto, zato ga tudi na odprtju najnovejše inštalacije ni bilo. "Banksy bi rad posodil svoj glas tistim, ki ga nimajo," je v umetnikovem imenu povedal Salsaa ter dodal, da anonimnež iz Bristola "ustvarja nov model upora prek medija umetnosti".



V cerkvi, ki stoji na kraju, kjer se je po prepričanu kristjanov rodil Jezus, se bodo v naslednjem tednu seveda odvijale tudi bolj tradicionalne božične prireditve.