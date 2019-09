Koledarska jesen se sicer začenja z dežjem, a v prihodnjih dneh bo vreme povečini prijetnejše. Foto: Pixabay

Prvi dan koledarske jeseni bo po napovedih vremenoslovcev prinesel večjo količino padavin po vsej državi, ponekod so možne nevihte. Zaradi oblakov in toplega južnega vetra bodo marsikje jutranje temperature okoli 15 stopinj Celzija, na Štajerskem in v Prekmurju ter na Primorskem pa še kakšno stopinjo ali dve več. Čez dan bo topleje, okoli 20 stopinj, oblačno, nato suho, zvečer pa bo znova deževalo. Torek bo večinoma suh, a že v sredo prihaja novo deževje, ki bo v četrtek ponehalo. Nato sledi sončen in topel konec tedna, ponekod s temperaturami tudi do 25 stopinj.

Enakonočje ali ekvinokcij je čas, ko je sonce natančno nad ekvatorjem, kar pomeni, da je nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem. Noč in dan sta tako približno enako dolga. Pojav nastane dvakrat letno, in sicer okoli 20. marca ob začetku pomladi in ob začetku jeseni. S septembrskim enakonočjem se na severni polobli začenja jesen, na južni pa pomlad. Naslednji letni čas, zima, pa se bo začela 21. decembra s Sončevim obratom ali zimskim solsticijem, ko bo dan najkrajši, noč pa najdaljša. Na južni polobli se takrat začenja poletje.

Tako kot ob vsaki menjavi letnih časov Astronomsko-geofizikalni observatorij Golovec tudi danes pripravlja dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo lahko ogledali teleskop Vega in poslušali predavanja na temo astronomije.