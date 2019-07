Iberski polotok in jug Francije bo zajel vročinski val. Foto: BoBo

Po daljšem obdobju nestanovitnega vremena bo od ponedeljka do srede večinoma suho in sončno vreme. Torkovo jutro bo v notranjosti še sveže, med 8 in 13 stopinjami Celzija. Bodo pa popoldnevi vsak dan toplejši, v sredo bo najvišja temperatura že blizu 30 stopinj. V četrtek bo ozračje pri tleh znova precej vlažno (soparno), povečala se bo nestabilnost ozračja, nastajale bodo plohe in nevihte, sporočajo z agencije za okolje (Arso).

Ob koncu tedna bo nad Alpami in Sredozemljem nastalo območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa obsežen greben z zelo toplo in suho zračno maso. Iberski polotok in južni del Francije bo zajel nov vročinski val, ki se bo pozneje predvidoma širil nad srednjo Evropo.

Drugi najtoplejši junij v zadnjih 50 letih

Sicer z agencije sporočajo, da je bil letošnji junij drugi najtoplejši v zadnjih 50 letih, medtem ko smo julija namerili zmernejše temperature. V zadnjem tednu pa je bila temperatura v notranjosti za eno oziroma dve stopinji nižja od dolgoletnega povprečja. Nad našimi kraji pa so pihali dokaj močni vetrovi.

"Zaradi precejšnje nestabilnosti ozračja in okrepljenih višinskih vetrov so nastajale tudi močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo. Ponekod so divjala huda neurja, ki so povzročila veliko gmotne škode. Po drugi strani so bile padavine večinoma dobrodošle, ker so bile v drugi polovici junija marsikje že sušne razmere," še sporočajo z agencije za okolje.