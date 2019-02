Goran Dragić je zaradi poškodbe desnega kolena izpustil več kot 30 tekem Miamija. Foto: AP

Organizator igre Miamija je zaradi poškodbe kolena in operacije počival vse od 10. decembra. V igro je prišel s klopi in ob metu 2/6 prispeval 4 točke.

Miami je zadel prvih 13 od 23 metov, povedel z 29:18, nato pa je bilo vse v znamenju Detroita, ki je dosegel izjemno pomembno zmago proti neposrednemu tekmecu za končnico. Vročica je izgubila zadnjih pet tekem na domačem parketu. Prvi strelec Miamija je bil Josh Richardson z 22 točkami. Dion Waiters jih je dosegel 17, Dwyane Wade 15. Pri Detroitu je bil z 22 točkami najučinkovitejši rezervist Ish Smith.

Dončić manjkal zaradi gležnja

Dallas je odigral drugo tekmo v 24 urah in na gostovanju pri Utahu izgubil s 125:109. Dončić je zaradi lažje poškodbe gležnja izpustil drugo tekmo zapored. Jazzerji so prevzeli pobudo ob koncu prve tretjine in vodstva več niso izpustili iz rok.

Houston brez Hardna premagal Golden State

V derbiju večera je Houston na gostovanju premagal Golden State s 118:112. Rakete so igrale brez Jamesa Hardna, ki ima gripo. Eric Gordon je dosegel 25 točk, dve manj Chris Paul. Pri Godel Statu je bil z 29 točkami prvi strelec Kevin Durant.

MIAMI - DETROIT 96:119

Richardson 22, Waiters 17, Wade 15 ... Dragić 4 (2/6 iz igre, 0/1 za tri) v 16 minutah; Smith 22 (8/9 iz igre) in 9 podaj, Griffin 20, Kennard in Galloway (4/5 za tri) po 17.

UTAH - DALLAS 125:109

Rubio in Mitchell po 25, Crowder 22; Hardaway 21, Burke 20, Nowitzki 15.

PHILADELPHIA - PORTLAND 115:130

Simmons 29 (11/17 iz igre) in 10 podaj, Harris 20, Butler in Scott po 15; Nurkić 24 in 10 skokov, Lillard 17, Kanter 16, Aminu in McCollum po 15.

ATLANTA - PHOENIX 120:112

Young in Bazemore po 23, Prince 21; T. Johnson 29 (4/6 za tri), Booker 26.

CHARLOTTE - BROOKLYN 115:117

Walker 32 (6/15 za tri), Parker 21 (10/15 iz igre); Russell 40 (14/31 iz igre, 6/15 za tri), Harris 19.

CLEVELAND - MEMPHIS 112:107

Love 32 (6/9 za tri) in 12 skokov, Sexton 20, Žižić 18 (6/7 iz igre); Valančiunas 25 in 11 skokov, Conley 18.

NEW ORLEANS - LA LAKERS 128:115

Holiday 27 (5/9 za tri), Randle 24, Diallo 18 (8/8 iz igre) in 10 skokov; Ingram 29 (3/4 za tri), James 27 (11/17 iz igre), 12 podaj in 7 skokov, Kuzma 16.

WASHINGTON - INDIANA 112:119

Beal 35, Bryant 23 in 12 skokov; Young 22 (9/11 iz igre), Bogdanović 18.

CHICAGO - BOSTON 126:116

LaVine 42 (17/29 iz igre, 5/11 za tri), Markkanen 35 (12/20 iz igre) in 15 skokov; Irving 37 (14/24 iz igre) in 10 podaj, Horford 19, Brown 14.

GOLDEN STATE - HOUSTON 112:118

Durant 29 (11/19 iz igre), Curry 25 (5/11 za tri), 9 skokov in 7 podaj, Thompson 20, Cousins 13 in 14 skokov; Gordon 25, Paul 23 in 17 podaj, Faried 20 in 10 skokov, Tucker 18 in 10

skokov.

OKLAHOMA CITY - SACRAMENTO 116:119

Westbrook 41 (15/30 iz igre, 5/12 za tri) in 10 skokov, Schröder in George (4/19 iz igre) po 14; Hield 34 (12/22 iz igre), Fox in Bagley (10 skokov) po 19.

MILWAUKEE - MINNESOTA 140:128

Middleton 28 (10/18 iz igre), Antetokounmpo 27 in 10 skokov, Lopez 19; Rose 23, Gibson 20, Wiggins 18.

Tekme 24. februarja:

TORONTO - ORLANDO

DENVER - LA CLIPPERS

NEW YORK - SAN ANTONIO

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Milwaukee Bucks 59 45 14 76.3 Toronto Raptors 60 44 16 73.3 Indiana Pacers 60 40 20 66.7 Philadelphia 76ers 60 38 22 63.3 Boston Celtics 60 37 23 61.7 Brooklyn Nets 61 31 30 50.8 Detroit Pistons 58 28 30 48.3 Charlotte Hornets 59 28 31 47.5 Orlando Magic 60 27 33 45.0 Miami Heat 58 26 32 44.8 Washington Wizards 60 24 36 40.0 Atlanta Hawks 60 20 40 33.3 Chicago Bulls 60 16 44 26.7 Cleveland Cavaliers 60 14 46 23.3 New York Knicks 59 11 48 18.6