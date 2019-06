Slovenija pod vodstvom Uroša Bregarja je v dodatnih kvalifikacijah za SP premagala Severno Makedonijo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Tokiu dobila tekmice na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom na Japonskem.

Selektor Uroš Bregar je žreb v deželi vzhajajočega sonca spremljal na Zrečah, kjer se trenutno pripravlja slovenska kadetska izbrana vrsta. Po žrebu ni bil najbolj zadovoljen, njegove varovanke, ki bodo konec tega leta četrtič zaporedoma nastopile na velikem tekmovanju - pred tem so dvakrat igrale na evropskem prvenstvu na Švedskem 2016 in v Franciji 2018 ter na svetovnem prvenstvu v Nemčiji 2017 - so dobile izjemno zahtevne in kakovostne tekmice.

Selektor upa na popolno zasedbo

"Od štirih najboljših reprezentanc na svetu smo dobili Nizozemsko in Norveško, tako da bomo nastopili v eni najtežjih skupin. Iz kakovostno izenačenega tretjega bobna nas čaka Srbija, iz petega pa smo dobili Angolo. Slednja je naša stara znanka in reprezentanca, ki goji hiter in agilen rokomet ter lahko pomeša štrene v naši skupini," je uvodoma dejal Bregar.

"Na svetovnih prvenstvih ni več lahkih tekmic, čaka nas težko delo. Želim si, da bi se ognili poškodbam in na japonskem turnirju nastopili v polni zasedbi. Upam, da bomo nadaljevali z našo tradicijo in na velikem turnirju znova presenetili eno veliko rokometno ime. A to bo čedalje težje, v zadnjih letih smo namreč stalnica na evropskih in svetovnih prvenstvih, najboljše reprezentance pa nam zavoljo tega namenjajo vse več pozornosti in se temeljito pripravljajo na dvoboje z nami," je dodal Bregar.



Mednarodna rokometna zveza (IHF) je dva dni pred žrebom skupin objavila nosilke skupin, Slovenijo je umestila v četrti jakostni boben.

Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najboljše na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Skupina A: Nizozemska, Norveška, Srbija, Slovenija, Angola in Kuba;

Skupina B: Francija, Danska, Nemčija, Koreja, Brazilija in Avstralija;

Skupina C: Romunija, Madžarska, Črna gora, Španija, Senegal in Kazahstan;

Skupina D: Rusija, Švedska, Japonska, Kitajska, Argentina in Kongo.