Rafael Nadal bo v nedeljo lovil četrti naslov na igriščih Flushuing Meadowsa. Pokal je dvignil v letih 2010, 2013 in 2017. Foto: Reuters

23-letni Medvedjev je dobil 20 izmed zadnjih 22 obračunov. V finalu Washingtona ga je ugnal Nick Kyrgios, proti Nadalu pa je v finalu Montreala osvojil le tri igre. V nedeljo ob 22.00 se bosta srečala znova. Oba polfinalna obračuna sta bila odigrana pod zaprto streho na stadionu Arthurja Asha, saj je v New Yorku deževalo in na zunanjih igriščih niso igrali.



Matteo Berrettini je prvi Italijan, ki je igral v polfinalu v New Yorku po letu 1977. Imel je veliko priložnost v prvem nizu, nato pa je naredil preveč neizsiljenih napak. Foto: Reuters

33-letni Nadal se je že 27. uvrstil v finale največjih štirih turnirjev, tako da v tej prestižni kategoriji zaostaja le za Rogerjem Federerjem (31). V nedeljo lahko osvoji 19. turnir za grand slam, njegov večni tekmec iz Basla pa jih ima 20.



V prvem nizu Berrettini zapravil veliko priložnost

Berrettini, ki je v dramatičnem štiriurnem maratonu ugnal Gaela Monfilsa v četrtfinalu, se je odlično upiral v prvem nizu. V drugi igri je rešil dve priložnosti za brejk, v osmi še tri, v deseti pa z močnim servisom celo zaključno žogo Nadala za prvi niz. Štirikrat je odlično skrajšal žogo in prišel do podaljšane igre.



Velika vrnitev Nadala po zaostanku z 0:4 v podaljšani igri

Nadal jo je odprl z dvojno napako, nato je Berrettini zadel dva sijajna forhenda, zablestel pa je z bekhend diagonalo za 4:0. Pri vodstvu s 5:4 je znova skrajšal žogo, Nadal jo je s skrajnimi močmi ujel, a je Italijan z volejem zadel osnovno črto za 6:4.



Imel je servis za zmago v prvem nizu, Španec je vrnil prekratko žogo, a je Italijan skušal zaključiti z volejem, ki pa ga je poslal v mrežo. V ključnih trenutkih je naredil še tri neizsiljene napake. Najprej je že imel pobudo v daljši izmenjavi, a je skrajšal žogo v mrežo, nato je zgrešil bekhend diagonalo in poslal še forhend prek osnovne črte. Nadal je dobil podaljšano igro z 8:6 po uri in 13 minutah.



Italijan nemočen v drugem in tretjem nizu

V nadaljevanju je Španec le še dvignil nivo igre. Dopustil ni nobene priložnosti za brejk, serviral je izjemno. Berrettini je v drugem nizu izgubil začetni udarec v sedmi igri, v tretjem nizu pa je popolnoma popustil. Naredil je 44 neizsiljenih napak. Dvoboj je trajal dve uri in 35 minut.



"V podaljšani igri prvega niza sem imel srečo. Zaostajal sem z 0:4 in 2:5, a sem se izvlekel. V drugem nizu mi je končno uspel brejk in nato je šlo lažje. Berrettini ima res svetlo prihodnost. Že zdaj je v svetovnem vrhu. V finalu bom moral igrati še bolje, saj je Medvedjev letos poleti izjemen," je pojasnil Nadal.

Statistika Berrettini

Nadal

Prvi servis (%) 67

55

Asi 9

4

Dvojne napake 2

4

Neizsiljene napake 44

18

Winnerji 37

31

Osvojene točke 82

111

Priložnosti za brejk 0/0

4/16

Točke na mreži 14/26

17/21



Daniil Medvedjev je igral v finalu Washingtona in Montreala, nato je zmagal v Cincinnatiju in se prebil še v finalu v New Yorku. Foto: Reuters

V prvem nizu Dimitrov zapravil zaključno žogo

Dimitrov, ki je v četrtfinalu v petih nizih izločil 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam Federerja, je imel zaključno žogo za prvi niz na drugi servis Medvedjeva. Ni je unovčil, v nadaljevanju pa je popustil. Dvoboj je trajal dve uri in 38 minut.



V prvem nizu je Rus povedel z 2:0, nato pa je Bolgar nanizal tri igre zapored. V 12. igri je imel zaključno žogo za niz, ki pa je ni unovčil. Odločala je podaljšana igra. Pri 5:5 je Dimitrov poslal forhend v mrežo, nato pa še prek osnovne črte.



Tudi v drugi niz je bil napet. V deveti igri je Dimitrov osvojil nekaj atraktivnijh točk, vendar je uspel Madvedjev zadržati servis. Ključna je bila deseta igra, ko je imel Bolgar tri priložnosti za 5:5, vendar jih ni unovčil. Medvedjev je zadel bekhend paralelo, nato pa je Dimitrov poslal žogo v mrežo in Rus je povedel z 2:0 v nizih.



V tretjem nizu je Medvedjev zlahka dobival igre na svoj servis, ključen brejk pa mu je uspel v četrti igri. V štirih velikih finalih na ameriški turneji sta poleg Medvedjeva igrala le še Ivan Lendl leta 1982 in Andre Agaasi leta 1995.



Medvedjev: Pot do finala je bila nora

"Šele drugič na tem turnirju sem zmagal po treh nizih in zares sem vesel. Ko sem odšel na ameriško turnejo, si nisem mislil, da mi bo šlo tako dobro. Res imam rad ZDA. Pot do finala je bila nora. V 2. krogu sem imel krče, nato sem se zameril gledalcem, v četrtfinalu je bilo težko proti Wawrinki, ki je trikratni zmagovalec grand slamov," je pojasnil Medvedjev.

Statistika Medvedjev

Dimitrov

Prvi servis (%) 47

61

Asi 10

2

Dvojne napake 8

2

Neizsiljene napake 40

46

Winnerji 22

39

Osvojene točke 113

101

Priložnosti za brejk 5/9

3/9

Točke na mreži 7/19

22/32



Kolumbijca Juan Sebastian Cabal in Robert Farah sta po Wimbledonu osvojila še New York. Družbo jima dela dvoletni Cabalov sin Jacobo. Foto: EPA

Kolumbijca prva Južnoameričana, ki sta osvojila New York

V finalu moških dvojic Kolumbijca Juan Sebastian Cabal in Robert Farah s 6:4 in 7:5 premagala špansko-argentinsko kombinacijo Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

Cabal in Farah sta teniško zgodovino Kolumbije spisala že tostran Atlantika, ko sta prvič osvojila svoj premierni grand slam v Wimbledonu. Za svoj prvi naslov na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike pa sta premagala izkušeno špansko-argentinsko navezo, osma nosilca turnirja moških dvojic. Postala sta prva Južnoameričana, ki sta dvignila pokal zmagovalcev na US Opno v moderni dobi teniškega športa. Kolumbijca sta postala šele tretja moška dvojica po letu 2003, ki je v istem koledarskem letu osvojila turnirja za grand slam v Wimbledonu in New Yorku.

Streha na stadionu Arthurja Asha je bila odlična investicija. Rešila je celoten petkov spored, saj je v New Yorku deževalo. Med letoma 2008 in 2014 je bil moški finale kar sedemkrat zapored odigran v ponedeljek. Foto: Reuters

NEW YORK

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Polfinale (M):

MEDVEDJEV (RUS/5) - DIMITROV (BLG)

7:6 (5), 6:4, 6:3

NADAL (ŠPA/2) - BERRETTINI (ITA/24)

7:6 (6), 6:4, 6:1



Dvojice (M), finale:

CABAL/FARAH (KOL/1) - GRANOLLERS/ZEBALLOS (ŠPA/ARG/8)

6:4, 7:5