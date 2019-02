30-letna Johaugova je vodila od štarta do cilja, na koncu pa za skorajda minuto premagala rojakinjo Ingvild Flugstad Östberg. Tretja je bila Rusinja Natalija Neprjajeva.

Dve leti sem garala za ta uspeh

Johaugova, ki se je v letošnji sezoni vrnila v tekaško karavano po dvoletni odsotnosti zaradi dopinga, se je veselila svoje osme zlate kolajne na svetovnih prvenstvih. "Za mano je izjemen dan. Dve leti sem garala, da sem to dosegla. Moje prejšnje svetovno prvenstvo je že zelo oddaljeno, zato sem še bolj vesela, da sem uresničila svoje sanje," je povedala Johaugova.

Čebašek: Padla sem na realna tla

Nastopila je tudi ena Slovenka Alenka Čebašek, ki je osvojila 36. mesto. "Danes sem padla na realna tla in ugotovila, da forma po tour de skiju ni več tista prava. Ni taka, kot je bila na začetku sezone. Danes sem se mučila. Škoda, ker sem imela super smuči, proga je bila super, vse je bilo super. Punce se niti niso tako pognale, a jaz sem imela v sebi blokado, enostavno prek tega ne zmorem in je, kar je," je bila razočarana Čebaškova, ki se ji tudi uvodni sprint ni razpletel po željah.

Ob 12.25 se je začela še moška preizkušnja v skiatlonu. Slovencev ni na štartu. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SVETOVNO PRVENSTVO SMUČARSKI TEKI, Seefeld Skiatlon (Ž), 15 km: 1. T. JOHAUG NOR 36:54,5 2. I.-F. ÖSTBERG NOR +57,6 3. N. NEPRJAJEVA RUS 58,7 4. A.-U. JACOBSEN NOR 1:02,0 5. F. KARLSSON ŠVE 1:07,4 6. C. KALLA ŠVE 1:13,3 7. H. WENG NOR 1:20,2 8. K. PARMAKOSKI FIN 1:33,7 9. A. SEDOVA RUS 1:50,4 10. R. BRENNAN ZDA 2:01,8 ... 36. A. ČEBAŠEK SLO 4:04,9