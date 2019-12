Rjoju Kobajaši je v odličnem položaju, da pride do prve zmage v novi zimi. Foto: EPA

Japonski skakalni zvezdnik Rjoju Kobajaši je z daljavo 136,5 prišel do kar občutne prednosti pred trojico Avstrijcev, med katerimi je tudi Gregor Schlierenzauer, ki je bil po prvem skoku četrti.

Domen Prevc diskvalificiran zaradi dresa

Med šesterico Slovencev se je najbolje sprva izkazal Peter Prevc s 133,5 m in sedmim mestom po polovici tekme v Klinghenthalu. V svetovnem pokalu najboljši orel Anže Lanišek je 12., v finale pa sta se uvrstila še Domen Prevc (21.) in Rok Justin (23). A v drugo ni smel skočiti Domen Prevc, ki so ga diskvalificirali zaradi nepravilnosti pri dresu, s čimer so Slovenci v novi sezoni že imeli kar nekaj težav in diskvalifikacij.

Tande komaj v finale, poškodba Markenga

Vodilni v letošnjem svetovnem pokalu Daniel Andre Tande se je zaradi težav z gležnjem s 26. mestom komajda prebil do novih točk. Norveški skakalni tabor že od začetka zime 2019/20 spremlja obilo smole, kar se je nadaljevalo tudi v vzhodni Nemčiji. Thomas Aasen Markeng je skočil 131,0 m, a je po doskoku izgubil ravnotežje in se zapletel ter v vidnih bolečinah končal v snegu. Sledila je 10-minutna prekinitev prve serije, a čez nekaj časa so pokazali, da je 19-letni Norvežan lahko sam stopil na noge. Zaradi daljave se je Markeng uvrstil v finale, kjer pa zaradi poškodbe razumljivo ni nastopil.

Grd padec Norvežana Markenga po doskoku

Anže Semenič je v zimi 2019/20 osvojil eno samo točko za svetovni pokal, pri kateri ostaja, četudi je bil najboljši v poskusni seriji nedeljske tekme Klingenthala. Foto: BoBo

Najboljši v poskusni seriji, nato brez finala

Na peti posamični tekmi zime 2019/20 je sicer nastopilo šest Slovencev. Ob finalistih še Timi Zajc, ki je končal pri repu nastopajočih na 42. mestu, in Anže Semenič, ki je presenetil z najboljšim dosežkom med vsemi v poskusni seriji, tekmo pa končal na 33. mestu.

V Nemčiji je še ob 14. uri močno deževalo, a nato so uspeli izpeljati poskusno serijo, v kateri je kar četverica Slovencev skočila prek 120 metrov, kar je zaradi nizkega zaletišča uspelo le najboljšim 15 tekmovalcev, pri čemer je bil najboljši Semenič, ki je doslej v sezoni osvojil eno samo točko svetovnega pokala.

SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL

KLINGENTHAL, nedeljska tekma

Po 1. seriji:

daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 136,5 140,6 2. P. ASCHENWALD AVT 135,0 135,9 3. S. KRAFT AVT 134,0 134,8 4. G. SCHLIEREN. AVT 135,0 132,7 5. K. GEIGER NEM 132,0 131,5 6. M. LINDVIK NOR 131,0 131,2 7. P. PREVC SLO 133,5 130,9 8. R. JOHANSSON NOR 133,5 128,1 9. J. A. FORFANG NOR 132,0 128,0 10. P. ZYLA POL 135,5 122,2 12. A. LANIŠEK SLO 128,8 124,9 21. D. PREVC SLO 127,0 117,4 23. R. JUSTIN SLO 126,0 116,2 26. D. TANDE NOR 125,0 115,0 ------------- izven finala: ----------- 33. A. SEMENIČ SLO 123,0 107,8 42. T. ZAJC SLO 118,0 100,2