Planica bo od 19. do 22. marca gostila svetovno prvenstvo v poletih, za katerega hitro pojenjajo vstopnice. Foto: www.alesfevzer.com

Za sobotno tekmo, po kateri bo znan svetovni prvak v poletih, je na tribuni Kavka, ki je neposredno ob izteku letalnice bratov Gorišek, na voljo samo še 351 vstopnic, so sporočili iz SZS-ja.

Največ vstopnic so za zdaj prodali na Norveško (1.461) in v Nemčijo (977). Drugače pa kupci prihajajo iz kar 19 držav. Med drugim tudi iz Velike Britanije, Japonske, Irske, Madžarske, Danske in Belgije.

Zaradi povečane prodaje vstopnic zato pri SZS pozivajo vse, ki bi si želeli polete ogledati v živo, da si svoje vstopnice zagotovijo v predprodaji čim prej.