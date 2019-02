Pella je ob prihodu s sodišča obdala množica medijev in ogorčenih Avstralcev. Foto: Reuters

Pell je v melbournski katedrali leta 1996 zlorabil dva dečka iz cerkvenega zbora, je ugotovila porota. Kardinal se je zagovarjal za nedolžnega in je zaradi obsodbe že vložil pritožbo, poroča BBC.

Kot vatikanski blagajnik je bil 77-letni kardinal eden najvplivnejših cerkvenih dostojanstvenikov.

Lani so mu dvakrat sodili, ker prvi poroti ni uspelo sprejeti sodbe. Druga porota ga je nato soglasno obsodila zaradi spolne penetracije otroka, mlajšega od 16 let, in nespodobnih dejanj nad otroki. Kazen mu bodo izrekli v sredo.

Pell je najvišji cerkveni dostojanstvenik, obsojen zaradi spolnih zlorab. Foto: Reuters

Pell je bil za časa dejanja melbournski nadškof, do dogodka pa je prišlo, ko je po maši v eni od sob katedrale naletel na dva 13-letna korista.

Potem ko jima je dejal, da sta v težavah zaradi pitja obhajilnega vina, je Pell vsekega od njiju prisilil v nespodobna dejanja, je navedlo tožilstvo. Enega od njiju je spet zlorabil še naslednje leto.

Porota je slišala pričanje ene od omenjenih žrtev ‒ druga je umrla zaradi prevelikega odmerka mamil leta 2014.

Porota je zavrnila argument Pellovega odvetnika, da so obsodbe fantazije, ki sta si jih dečka izmislila.

Prvi vrh o zlorabah

Na Katoliško cerkev v zadnjih letih letijo hudo obtožbe spolnih zlorab duhovnikov in sistematično prikrivanje le-teh, ki so močno škodile ugledu te institucije.

V Vatikanu je prejšnji teden potekal sploh prvi vrh Katoliške cerkve o spolnih zlorabah otrok, pri čemer je papež Frančišek duhovnike, ki prežijo na otroke, označil za orodje hudiča.

"Tovrstnega krutega dejanja ne more upravičiti nobena razlaga," je dejal in obljubil, da cerkev ne bo več prikrivala zločinov pedofilskih duhovnikov, kot je bilo to v preteklosti.