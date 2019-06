Tarča ameriškega kibernetskega napada naj bi bili iranski raketni sistemi. Foto: EPA

Washington Post in Associated Press sta poročala, da je ameriški napad onemogočil sisteme, New York Times pa, da je bil namen napada sisteme za določen čas ustaviti, poroča BBC.

Po poročanju New York Timesa je ameriški kibernetski napad maščevanje za sestrelitev njihovega brezpilotnega letala in za napada na naftna tankerja v Omanskem zalivu, za katera ZDA krivijo Iran.

Viri so sicer več ameriškim medijem dejali, da je bil napad v pripravi več tednov, medtem ko je Iran brezpilotno letalo sestrelil v četrtek, tankerja pa sta bila napadena 13. junija.

Trump Iranu grozi z uničenjem in mu obenem sporoča, da se je pripravljen pogovarjati. Foto: Reuters

Medtem je v soboto ameriško ministrstvo za domovinsko varnost opozorilo, da tudi Iran stopnjuje svoje kibernetske napade na ZDA. Iran in njegovi zavezniki naj bi po besedah Christopherja Krebsa, direktorja agencije za kibernetsko in infrastrukturno varnost, napadale ameriško industrijo in vladne agencije.

Washington Post je še poročal, da je Iran skušal vdreti v sisteme ameriških ladij.

ZDA so uvedle dodatne sankcije zoper Iran, ki jih je predsednik Donald Trump označil za "velike". Po njegovih besedah so sankcije potrebne, da preprečijo Iranu, da bi pridobil jedrsko orožje, gospodarski pritisk pa da se bo nadaljeval, dokler Teheran ne bo spremenil svojega odnosa.

V petek je Trump dejal, da je preklical zračne napade na Iran tik pred njihovim začetkom, kot razlog pa je navedel skrb zaradi napovedanih 150 smrtnih žrtev na iranski strani.

Kot je dejal, si ne želi vojne z Iranom, a je tej državi zagrozil s "popolnim uničenjem", če bo prišlo do konflikta.

Odnosi med ZDA in Iranom so se dodatno poslabšali po tem, ko so ZDA lani kršile mednarodni jedrski sporazum z Iranom in resolucijo Varnostnega sveta ZN-a. Po ameriškem odstopu od sporazuma, ki so mu sledile dodatne obsežne sankcije zoper Iran, se tudi ta odloča za umik od sporazuma. Prejšnji teden je tako Teheran sporočil, da bo presegel količino obogatenega urana, ki mu jo dovoljuje sporazum.