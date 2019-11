Trump je po srečanju z Erdoganom Evropo pozval, naj sprejme več beguncev. Foto: Reuters

"Že dolgo sva prijatelja. Razumeva državi drug drugega in od kod prihajava," je Trump dejal ob sprejemu Erdogana. Pred Belo hišo se je ob tem zbralo več protestnikov, ki nasprotujejo obisku. "Amerika, stoj s svojimi kurdskimi partnerji," je pisalo na enem izmed transparentov.

Srečanje se dogaja le nekaj tednov po ameriškem umiku vojske s severovzhoda Sirije in turški operaciji zoper sirske Kurde – donedavne ameriške zaveznike v boju proti Islamski državi.

Erdogan namerava na "varno območje" v Sirijo izseliti sirske begunce, ki so poiskali zatočišče v Turčiji. Evropo je pozval k financiranju projekta in v nasprotnem primeru zagrozil z izpustitvijo beguncev proti njenim mejam. Trump je danes Evropo pozval, naj "stopi skupaj" in sprejme več beguncev.

Na srečanju je sodelovalo tudi pet senatorjev, med njimi glavni kritik ameriškega umika iz Sirije Lindsay Graham. "Kurdi so veliko tvegali, da so stali skupaj z Ameriko v boju proti skupnemu sovražniku. Ne želimo videti ofenzivnih akcij Turčije proti Kurdom," je Erdoganu po poročanju Reutersa sporočil drugi republikanski senator Ted Cruz.

Ameriški umik iz Sirije je omogočil turško ofenzivo na območje ob sirsko-turški meji, kjer so bili nameščeni kurdski borci – zavezniki ZDA v boju proti IS-ju. Foto: Reuters

Več senatorjev proti obisku

Več ameriških senatorjev, med njimi tudi nekaj republikancev, je Trumpa prejšnji teden v pismu pozvalo, naj prekliče povabilo Erdoganu. "Odločitev predsednika Erdogana o napadu na severno Sirijo 9. oktobra je imela katastrofalne posledice za nacionalno varnost ZDA, povzročila je globoke delitve v zvezi Nato in povzročila humanitarno krizo na terenu. Turške sile so ubile civiliste in pripadnike Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki so bili glavni ameriški partner v boju proti IS-ju, ter izselile več kot sto tisoč ljudi s svojih domov na severu Sirije," so zapisali po poročanju CBS-a.

ZDA nadaljuje umik iz Sirije

Ameriški obrambni minister Mark Esper je medtem dejal, da bo v Siriji po izvedbi ameriškega umika ostalo še 600 vojakov. Z območja Kobaneja naj bi se ameriška vojska umaknila v tednu dni. Esper je poudaril, da so ZDA še vedno zaveznica SDF-a in mu nudijo pomoč.

Esper je ob tem okrcal Turčijo, da se počasi oddaljuje od zveze Nato, in izrazil pričakovanje, da bodo kmalu "nazaj na krovu". Trump turškega delovanja znotraj Nata ni komentiral, sporočil je le, da je Erdogan "izjemno razočaran" nad trditvijo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da Nato možgansko umira.

Trump je za turškega predsednika in ženo Emine dejal, da sta "v Turčiji izjemno cenjena". Foto: Reuters

V iskanju "alternativ" ob turškem nakupu ruskega sistema S-400

Predsednika sta govorila tudi o turškem nakupu protiraketnega sistema S-400 iz Rusije. ZDA so zaradi odločitve Turčijo izločile iz programa F-35, v sklopu katerega naj bi Turčija kupila tudi ameriške lovce. ZDA so napovedovale sankcije, ki pa jih do zdaj še ni bilo. "Veliko je alternativ, nekaj se bomo dogovorili," je napovedal Trump.

Ameriški predsednik je ob tem napovedal povečanje trgovanja med državama in omenil tudi možnost dogovora v vrednost sto milijard dolarjev. Turško finančno ministrstvo je po srečanju tvitnilo, da so v Washingtonu imeli "plodne pogovore".