33-letni košarkar ima za seboj pestro kariero. Foto: Televizija Slovenija

Gre za enega njegovih najdaljših televizijskih intervjujev, čeprav se v zadnjem času redkeje medijsko izpostavlja, ker si, kot je pojasnil, želi več miru.

Dragić na pogovor prihaja 25. junija ob 21. uri, in sicer kot športnik, ki je "pokazal vrednote, kot so povezovanje, požrtvovalnost in čut za sočloveka". Zapomnili smo si njegovo igro na evropskem košarkarskem prvenstvu leta 2017, ko je kot kapetan Slovenijo ponesel do zmage, hkrati pa je tudi edini Slovenec z nazivom najkoristnejši igralec evropskega prvenstva in prvi Slovenec na NBA-jevi tekmi All Star.

Foto: Televizija Slovenija

V intervjuju je med drugim razložil, da je na evropskem prvenstvu fizično in čustveno izgorel, zaradi česar je potreboval kar nekaj mesecev, da se je volja do igranja košarke znova vrnila. "Kot oseba sem miren in tih, zato mi vloga kapetana na začetku ni najbolj ustrezala," je razložil.

Osredotočil se bo na otroke

Pridružil se mu je tudi mlajši brat Zoran, ki je poudaril, da si boljšega brata ne bi mogel želeti, sta pa priznala, da sta se večkrat tudi skregala. "Tudi stepla sva se, potem pa bila čez eno uro spet najboljša prijatelja."

"Imam dva otroka, nekako vidim, da košarkarska kariera gre počasi h koncu, zdaj se bom osredotočil na otroke, to je tisto, kar me žene naprej," pa je košarkar ob koncu odgovoril na vprašanje, kakšna je njegova vizija in kaj ga žene naprej.